Éverton Ribeiro valoriza rápido entrosamento e celebra nova vitória pelo Flamengo

Fotos: Gilvan de Souza / Flamengo

Mais um vitória em casa. Com isso, o rubro-negro carioca permanece invicto dentro de sua casa, com a torcida ao seu favor. Por um placar teoricamente tranquilo, o Flamengo venceu por um placar de 2 a 0 o São Paulo, com gols de Guerrero e Diego.

Everton Ribeiro foi mais uma vez fundamental na partida, colaborando com uma assistência para o gol de Diego Ribas. O camisa 7 da equipe frisou a importância do entrosamento com os colegas de equipe, que é essencial em qualquer equipe do mundo.

"Estamos treinando isso, para aproximar o Guerrero, o Diego, Everton. Vamos continuar assim. O entrosamento vem com os jogos, com o tempo, e meu ritmo de jogo vem melhorando a cada partida".

Everton também comentou sobre seu desempenho em campo. “Fico mais à vontade em campo para fazer minhas jogadas. Apenas o segundo jogo, mas venho ganhando ritmo de jogo, o que é importante. O físico tem que estar 100%, mas a qualidade da equipe vai ajudando”

Na quarta-feira, a equipe carioca vai até Santiago, no Chile, enfrentar um velho conhecido do rubro-negro, o Palestino, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, no próximo sábado (8) às 18h, o Flamengo visita o seu maior rival, Vasco, em São Januário.