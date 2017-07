Pouco aproveitado no time principal, meia Adryan acerta rescisão no Flamengo

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Adryan e Flamengo chegaram a um acordo para a rescisão contratual, que iria até o fim desse ano. O interesse do Sion, da Suíça, pesou em sua decisão, pois o a insatisfação do atleta, já era grande. Ele não estava sendo utilizado pelo técnico Zé Ricardo, e isso o incomodava, não havia alguma perspectiva de que isso fosse mudar. O atleta já havia divulgado uma mensagem de despedida em suas redes sociais.

Porém, a rescisão não será um desvínculo total, o clube carioca manteve parte dos direitos econômicos e ainda poderá lucrar com uma possível venda do jogador no futuro. O meia irá assinar por três anos com o time suíço e retornará ao futebol europeu depois de seis meses.

Em 2017, participou de apenas de quatro partidas - duas no Campeonato Carioca e mais duas na Primeira Liga - pelo Flamengo. No Brasileirão, ficou no banco de reservas em apenas três oportunidades, e nem chegou a ser inscrito na Libertadores.

Na Europa, o meia de 22 anos já teve passagem por Cagliari (ITA), Leeds United (ING) e Nantes (FRA). Além disso, consta em seu currículo convocações para a Seleção Brasileira de base (Sub-15, Sub-17 e Sub-20). Em toda a sua carreira, o jovem soma 105 partidas, dez gols e oito assistências.