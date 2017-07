Jogo Palestino x Flamengo AO VIVO pela Copa Sul-Americana 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Palestino x Flamengo ao vivo no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI), valendo pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Após a queda na Libertadores, o Flamengo começa mais uma caminhada na Copa Sul-Americana, em busca de um título inédito. E estreia logo contra a equipe que o eliminou em 2016, o Palestino-CHI.

No ano passado, o Flamengo venceu o Palestino na ida, em Santiago, por 1 a 0 (gol de Emerson Sheik). Com a vantagem, o Rubro-Negro recebeu a equipe chilena em Cariacica e foi derrotado por 2 a 1, sendo eliminado em mais um vexame recente da história do Fila. Veja os gols da partida de volta no Kléber Andrade:

Pelo Brasileirão, o Flamengo está em ascensão e venceu o São Paulo na Ilha do Urubu na última rodada, por 2 a 0. Veja os melhores momentos:

Já o Palestino retornou de férias há menos de um mês e conta com um elenco mais modesto que o do ano passado, tendo 15 jogadores sub-23 inscritos na competição sul-americana.

Focado no jogo contra o Vasco no sábado, o técnico Zé Ricardo levou apenas cinco titulares para Santiago. O Flamengo terá uma boa oportunidade para mostrar que realmente o seu elenco é um dos três melhores do Brasil, e um dos melhores da América do Sul.

Me empresta alguns jogadores? Em contato com o site Globoesporte.com, o presidente do Palestino, Jorge Uauy S., brincou com a força do elenco rubro-negro, aproveitou a oportunidade para sonhar com jogadores do Flamengo e deseja que os chilenos repitam o feito histórico de 2016, em Cariacica: "Adoraria ter o banco de reservas do Flamengo, me encantaria. Somente os reservas devem custar três ou quatro vezes o nosso plantel. Seria um sonho começar meu mandato com esse triunfo".

'Tanque cheio' contra a velocidade chilena! Para Zé Ricardo, o Flamengo precisa estar preparado fisicamente para enfrentar a jovem equipe chilena do Palestino logo mais: "Futebol chileno de muita velocidade e intensidade. Apesar da troca de jogadores e do treinador, acho que não perdem essa característica e certamente vai ser um jogo bem difícil. A ideia, quando deixamos atletas no Rio, é ter aqueles que estão aqui 100%. Com o tanque cheio. Porque esparamos isso do Palestinoa amanhã. Certamente será um jogo bem difícil".