Everton Ribeiro exalta grupo do Flamengo após goleada: "Está mostrando muita força"

Foto: Staff Images/Flamengo

Em um jogo muito louco disputado no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, o Flamengo goleou Palestino por 5 a 2, no jogo da ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Um dos destaques da partida foi o meia Everton Ribeiro, que em seu terceiro jogo pelo Flamengo, marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Everton Ribeiro marcou o gol que números finais à partida, aos 43 minutos do segundo tempo. Com muita categoria, o camisa 7 converteu o pênalti que ele mesmo sofreu. No final do jogo, Everton fez uma análise da partida e elogiou a equipe.

"Todos estão de parabéns. Foi um jogo difícil fora de casa, mas conseguimos impor nosso ritmo. Sofremos dois gols, mas não deixamos isso nos abater e conseguimos marcar, levando essa vitória. O grupo está mostrando muita força e juntos, jogo a jogo, com o professor nos orientando bem, faremos um grande ano", projetou.

Os sete gols do jogo saíram na etapa complementar, sendo cinco nos quinze primeiros minutos. O meia-atacante comentou sobre a chuva de gols no Chile. "Foi um jogo bom de assistir, acho que isso é futebol. Foi uma partida para quem gosta de futebol aberto e gols. Foi um grande espetáculo e as duas equipes estão de parabéns”, elogiou o jogador.

Sem tempo para descansar, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado no certame nacional, o Mais Querido enfrentará o Vasco, no próximo sábado, em São Januário. O camisa 7 do Fla falou sobre o encontro com o rival. "É um jogo importante, clássico é sempre aquela partida que precisamos dar um pouco a mais. Agora estamos com a cabeça totalmente no Vasco para conseguirmos um bom desempenho e sair com a vitória", finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo é o clássico diante do Vasco, no sábado (08), em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida de volta contra o Palestino será disputada somente no dia 09 de agosto, muito provavelmente na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.