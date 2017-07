Zé Ricardo elogia seus comandados após ótimo resultado: "Vitória merecida"

(Foto: Staff images/Flamengo)

Na noite desta quarta-feira (05), o Flamengo enfrentou o Palestino no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile. Em uma partida recheada de gols, o time brasileiro venceu por 5 a 2, garantindo uma vantagem importantíssima diante do clube chileno.

Zé Ricardo concedeu uma coletiva de imprensa logo depois da partida. O técnico entende que o time jogou bem, mas acredita que precisa pôr o pé no chão, que apesar da vantagem, tem um clássico no sábado e ainda há o jogo da volta.

"Acredito que tivemos uma vitória merecida. Com o frio ficamos um pouquinho congelados no início (brincou), mas no segundo tempo aceleramos. A gente queria o gol fora de casa. Não esperávamos que saíssem sete gols, os deles acabaram saindo em falhas individuais. O fato é que temos uma boa vantagem, mas o desafio está aberto e temos que confirmar o resultado no Rio de Janeiro. Vamos respeitar muito nosso adversário e trabalhar para fazermos outra grande partida no jogo de volta."

O meia Everton Ribeiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Depois de sofrer um pênalti, o próprio jogador bateu e marcou com muita categoria. Zé Ricardo elogiou o jogador e exaltou sua importância na equipe.

"O Everton Ribeiro é um jogador, além de talentoso, muito inteligente. Rapidamente entendeu nossa forma de jogar. Assim como toda equipe, ficou um pouco confuso no primeiro tempo, mas analisamos a proposta de jogo do Palestino e no intervalo acertamos."

Cuéllar também foi exaltado em elogios, já que fez uma belíssima partida: "O Gustavo tem facilidade de jogar adiantado e de primeiro volante, mas como a equipe chilena estava forçando o jogo com os dois atacantes, colocamos o Rômulo, mais alto, e deixamos Cuéllar na linha de frente. Foi bom e conseguimos dar uma estancada no jogo pelos lados."

Para concluir, Zé Ricardo comenta sobre o esquema tático usado. O técnico posicionou a equipe de diferentes formas várias vezes, tentando impedir o espaço ao Palestino.

"O combinado era que o Everton Ribeiro, enquanto se sentisse bem, ficasse em campo. Ele tem mostrado uma condição muito boa, consegue aliar intensidade e cadência para a equipe se compactar. É importante termos um jogador versátil como ele. E então encostamos ele no Everton para produzirmos mais, fomos de um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1, com o Cuéllar marcando mais próximo. Depois com a entrada do Rômulo acertamos e marcamos os gols", finalizou.