Rafael Vaz celebra primeiro gol pelo Flamengo: "Feliz por ajudar o time a sair com a vitória"

Foto: Staff Images/ Flamengo

Nesta quarta-feira (05), no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, o Flamengo derrotou o Palestino por 5 a 2, encaminhando a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois de um primeiro tempo sonolento de ambas as equipes, a partida esquentou na noite fria de Santiago, e teve até a virada e revirada no placar. Dos cinco atletas rubro-negros que fizeram os gols, dois marcaram pela primeira vez com o Manto Sagrado, são eles: Rafael Vaz e Everton Ribeiro.

Embora seja um defensor, o próprio Rafael Vaz se cobrava muito por ainda não ter balançado a rede para o Flamengo. O zagueiro, que completou o 61º jogo pelo clube, explodiu de felicidade quando marcou o quarto tento rubro-negro na goleada sobre o Palestino. "Já estou aqui há um ano e todo mundo cobra, eu me cobro muito, e esse gol não saía. Estamos trabalhando muito e tenho que agradecer a todos pela confiança, pois sem eles não estaria aqui. Estou muito feliz por ajudar o time a sair com a vitória”, declarou.

O zagueiro também comentou sobre o próximo desafio do Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro enfrentará o Vasco, no sábado, em São Januário. Curiosamente, Vaz esteve em campo no último encontro entre as equipes no estádio cruzmaltino. Na oportunidade, o camisa 3 defendia o arquirrival rubro-negro e, inclusive, marcou o gol único do triunfo dos donos da casa. Rafael Vaz projetou o reencontro entre as equipes.

"Estou muito feliz no Flamengo. Tenho certeza que será uma grande partida e, quem sabe, eu consiga ajudar meus companheiros a sairmos com um resultado positivo em São Januário. Os dois times estão bem no campeonato. Aqui é Flamengo, então precisamos colocar nosso ritmo e fazer sempre o melhor”, finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo é o clássico diante do Vasco, no sábado (08), em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida de volta contra o Palestino será disputada somente no dia 09 de agosto, muito provavelmente na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.