Rafael Vaz celebra volta ao time titular e destaca equilíbrio do Brasileirão: “Tudo é possível”

Rafael Vaz retornou aos gramados em clássico contra o Vasco, no último sábado (08) (Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem)

Na manhã desta terça-feira (11), Rafael Vaz marcou presença na sala de imprensa do CT Ninho do Urubu. Após realização de treinos junto ao elenco rubro-negro, o zagueiro falou aos veículos presentes no centro de treinamento sobre a retomada de sua titularidade, seu momento feliz no Flamengo e a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Devido à gastroenterite de Réver, Vaz voltou a figurar entre os 11 titulares do Rubro-Negro no clássico contra o Vasco, no último sábado (08). Apesar de sua constante presença no banco de reservas antes do clássico, o zagueiro mostrou-se feliz com seu momento no clube e destacou a qualidade do elenco do Flamengo.

“Por tudo que aconteceu (perda da titularidade), é normal ficar chateado, qualquer jogador ficaria. Temos muitos jogadores bons. Tenho sorte de estar fazendo parte do Flamengo deste momento. (...) Estou muito feliz com minhas atuações na zaga. Em um ano aqui no Flamengo, joguei mais do que em três lá no Vasco (são 62 partidas com a camisa do Flamengo, contra 47 com a do Vasco). Aqui, estão me deixando trabalhar”, afirmou.

O camisa 33 do Rubro-Negro também falou sobre a realização de um desejo pessoal ao jogar contra o Vasco, seu ex-clube. O zagueiro negou acreditar em 'destino' em retorno aos gramados contra o Gigante da Colina, mas não disfarçou sua satisfação em poder atuar em São Januário contra o ex-clube.

“Não é que eu acredite em destino. Todo jogador gosta de jogar contra o seu ex-clube. Era um jogo importante, um clássico. Era história. Eu queria estar ali dentro. (...) Fiquei sabendo que ia jogar só no aquecimento. Estou sempre com o Réver, e foi ali que ele comunicou que não ia aguentar, então eu entrei”, completou.

Ao término da entrevista, o zagueiro ainda mencionou a acirrada disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e destacou o desempenho do Corinthians, equipe comandada pelo técnico Fábio Carille.

“A atuação do Corinthians até agora é muito boa. Eles erram o mínimo possível. Temos que fazer o mesmo. Só assim nós chegaremos perto. (...) Tudo é possível (no campeonato), temos que contar com os números. Temos que brigar pelo título jogo a jogo”, finalizou Vaz.

O próximo compromisso do Flamengo é em partida contra o Grêmio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro recebe o Tricolor gaúcho na próxima quinta-feira (13), na Ilha do Urubu.