Briga pela vice-liderança: Flamengo e Grêmio duelam na Ilha do Urubu

Flamengo e Grêmio travam confronto direto no topo da tabela no Brasileiro (Foto: Ricardo Botelho/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images)

Às 21h45 desta quinta (13), Flamengo e Grêmio se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ocupando a terceira e quarta colocações, respectivamente, o Rubro-Negro e o Tricolor travam confronto direto por um lugar no topo da tabela. O jogo ainda pode marcar a estreia de Geuvânio, novo reforço do Flamengo; do lado gremista, Marcelo Grohe e Pedro Rocha são os principais desfalques. Confira mais detalhes na matéria abaixo:

Novidade: Geuvânio é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta (11), Geuvânio é a principal novidade no elenco do Flamengo para o confronto desta quinta. O atacante dependia apenas do certificado internacional de transferência, vindo do seu ex-clube, o Tianjin Quanjian (China). Com a regularização, Geuvânio é mais um dos jogadores rubro-negros à disposição do técnico Zé Ricardo.

Apresentado no dia 21 de junho, Geuvânio chegou ao Flamengo após passagem de pouco mais de um ano pelo Tianjin Quanjian. Com a camisa do clube asiático, o atacante foi campeão da segunda divisão do Campeonato Chinês e assumiu o posto de titular absoluto na equipe, comandada à época por Vanderlei Luxemburgo.

A vinda de Geuvânio para o Rubro-Negro ainda foi repleta de polêmicas. No último final de semana, o Tianjin Quanjian pagou multa de aproximadamente R$1,9 milhão ao Santos por quebra de contrato; na venda do atacante, em 2016, os clubes estabeleceram uma cláusula que garantia exclusividade ao Peixe caso Geuvânio resolvesse voltar ao Brasil.

• Titular do Fla contra o Grêmio, Damião ressalta dedicação: "Sempre darei meu máximo"

Grêmio tem o melhor ataque do Brasileiro como trunfo para superar o Flamengo

O retrospecto do Flamengo jogando na Ilha do Urubu é indiscutivelmente favorável. Em quatro jogos na sua nova casa, o Rubro-Negro venceu em todas as ocasiões e sofreu apenas um gol, na vitória por 5 a 1 contra a Chapecoense. Para Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, enfrentar equipes como o Rubro-Negro é sempre um desafio.

“Todos os jogos são difíceis. O Flamengo, jogando na Bombonera deles, tem um dos três melhores plantéis do Brasil. Sempre é difícil de jogar contra. Eu prefiro enfrentar equipes que jogam e deixam jogar, do que enfrentar equipes fechadas”, afirmou o treinador.

Geromel, capitão do Tricolor, não descartou a dificuldade em jogar na Ilha do Urubu nesta quinta-feira. No entanto, para o zagueiro, o Grêmio tem uma forte carta na manga para superar o Flamengo: o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. São 23 gols marcados na competição; Luan e Everton ainda dividem a artilharia no Grêmio, com quatro gols cada.

“Sabemos da dificuldade que vai ser jogar lá (Ilha do Urubu), o Flamengo só sofreu um gol e ganhou todos os jogos lá. Estamos em uma situação que não ganhamos e não fizemos gols, mas estamos em terceiro. Temos o melhor ataque do Brasileiro, confiamos no nosso taco. Não (esperamos) facilidade (pela ausência do Guerrero) pela qualidade do elenco, é um time qualificado, com jogadores de nível internacional”, completou Geromel.

• Mesmo com revés, Renato elogia atuação do Grêmio e reafirma moral do time como imensa

Confira os desfalques e pendurados para Flamengo e Grêmio

Dos três desfalques do Rubro-Negro, o mais preocupante é no setor defensivo: o zagueiro Rhodolfo, que saiu de campo lesionado no clássico contra o Vasco no último sábado (08), sofreu lesão de grau dois no adutor e deve ficar fora dos gramados por aproximadamente quatro semanas. Guerrero, suspenso após receber o terceiro amarelo, e Pará, se recuperando de lesão no joelho, completam a lista de desfalques do Flamengo para o confronto desta quinta.

Do lado gremista, Marcelo Grohe e Pedro Rocha serão desfalque do Tricolor mais uma vez nesta quinta. O goleiro sofre com limitações nos movimentos após ter tomado sete pontos em um corte profundo no joelho; o atacante, por sua vez, segue afastado se recuperando de dores musculares. Miller Bolaños é outro que se ausenta da equipe do Grêmio contra o Flamengo. O atacante não participou de atividade coletiva na segunda-feira (10) por motivos pessoais; por isso, foi sacado da relação da partida para poder recuperar o atraso nos trabalhos físicos.

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (08), às 21h45. Válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece no Estádio Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.