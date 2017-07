Titular do Fla contra o Grêmio, Damião ressalta dedicação: "Sempre darei meu máximo"

Leandro Damião comemora mais uma oportunidade como titular do Flamengo I Fonte: Staff Images / Flamengo

O Flamengo enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, e encerrou nesta quarta a preparação para o jogo. O Rubro-Negro busca manter a segunda posição na tabela, e diminuir a distância de 9 pontos que tem para o Corinthians, líder do campeonato. O jogador Leandro Damião, que herdará a vaga do peruano Paolo Guerrero neste jogo, concedeu entrevista coletiva após o treino.

Quando questionado sobre o confronto contra o atual terceiro colocado do Brasileirão 2017, o jogador, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo justamente em cima do Grêmio, afirmou: "Com certeza é um jogo muito difícil, o Grêmio tem feito bons jogos. O Zé Ricardo tem estudado a equipe deles. Espero que o fator casa amanhã possa nos ajudar, e que o torcedor posso nos empurrar como tem feito."

A respeito do titular de sua posição no clube, Paolo Guerrero, que está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vasco, Damião revelou estar pronto para substituí-lo: "Infelizmente o Paolo tomou o amarelo, é um grande jogador que sempre tem ajudado quando precisamos. Agora é mais uma oportunidade pra mim, sempre disse que estou aqui para ajudar, que enquanto estivesse no Flamengo sempre daria meu máximo."

Sobre o ótimo retrospecto do Rubro-negro em seu novo estádio - 4 jogos e 4 vitórias na Ilha do Urubu - o atacante foi só elogios : "Espero que amanhã a gente possa fazer um bom jogo, e vencer que é o mais importante.Conseguimos encontrar nossa casa, nossa equipe se encontrou jogando lá. O gramado é muito bom. Tem também o fator do torcedor, a torcida nos empurra, nos embala na busca pela vitória. Nos jogos fora, não só na Ilha, também estamos conseguindo vitórias, nossa equipe cresce cada vez mais com o Zé,"

Casa cheia

Se Damião queria o apoio da torcida, certamente ele terá ao menos os torcedores em peso. O Flamengo, atráves de suas redes sociais, anunciou que todos os ingressos colocados a venda foram vendidos. A expectativa é de que a torcida ajude seu clube a manter o retrospecto de vitórias na Ilha do Urubu, e empurre o clube, a exemplo do que disse o atacante do Flamengo. O confronto entre Flamengo e Grêmio poderá ser a estreia de Geuvânio pelo clube da Gávea. O jogador já saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, e está à disposição do técnico Zé Ricardo.

O jogo será nesta quinta-feira, às 19:30, na Ilha do Urubu. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.