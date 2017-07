Jogo Flamengo x Grêmio AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada no Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro.

​Boa noite torcedor! Hoje na VAVEL Brasil, Flamengo x Grêmio ao vivo. A transmissão começará na hora da partida, às 19h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

O histórico do confronto Flamengo x Grêmio tem vantagem tricolor. Após 102 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 36 vezes, marcando 136 gols. Já o Flamengo superou os gaúchos em 31 oportunidades, tendo marcado 115 gols, além dos 35 empates.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Flamengo e Grêmio terá Marcelo Aparecido de Souza como juiz da partida, auxiliado por José de Moraes Coelho e Bruno Salgado Rizo (trio paulista) como seus auxiliares.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida.

Assim, a provável escalação do Flamengo deve ser: Thiago, Rodinei, Réver, Vaz (Juan) e Trauco; Márico Araújo, Cuéllar, Éverton Ribeiro, Diego e Everton; Damião.

O Flamengo também terá desfalques importantes para a partida, tanto na defesa quanto no ataque rubro-negro. O atacante Paolo Guerrero levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vasco e cumprirá suspensão, logo, um dos grandes pilares da segunda melhor defesa do Campeonato também ficará de fora. O zagueiro Rhodolfo sofreu lesão no músculo adutor esquerdo, ficando assim fora do time por tempo indeterminado.

Assim, a provável escalação do Grêmio deve ser: Léo; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

Além disso, o Grêmio não poderá contar com Miller Bolaños, o jogador teve problemas pessoas e ficou de fora da viagem. Logo, o lateral direito Léo Moura, que havia se recuperado de lesão na coxa direita, sofreu uma nova lesão no mesmo lugar e desfalcará o plantel durante 10 dias.

O técnico Renato conta com desfalques importantes para a partida dessa noite. Com dores musculares, o atacante Pedro Rocha não participou do coletivo da semana e ficará de fora da partida. O outro desfalque importantíssimo será o goleiro Marcelo Grohe, no qual se recupera de corte no joelho e também ficou de fora das atividades no decorrer da semana.

O Grêmio vem a campo na noite desta quinta-feira(13) com o objetivo de recuperar-se no Campeonato Brasileiro, depois de sofrer 3 derrotas consecutivas Corinthians, Palmeiras e Avaí. O tricolor gaúcho vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, às 19h30 no Estádio Luso-Brasileiro.