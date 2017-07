Diego lamenta derrota e evita falar sobre título: "Temos que concentrar no nosso desempenho"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Grêmio se enfrentaram na noite desta quinta-feira (13) e o time visitante se deu melhor e conseguiu conquistar a vitória por 1 a 0, jogando na Ilha do Urubu, em partida válida pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante Luan, que acabou com a invencibilidade do clube carioca jogando no seu estádio.

Diego, que teve uma atuação apaga durante os 90 minutos, lamentou o resultado e analisou que o principal problema na partida foi a falta de competência do time na parte ofensiva, mas acredita que os bons resultados retornarão.

"Nosso objetivo não foi alcançado, mas fizemos de tudo para que isso pudesse acontecer. Acredito que não faltou empenho, bom futebol, jogadas construídas, com organização, com qualidade, mas não fomos eficientes. O Grêmio foi mais eficiente que nós, apesar de ter tido muito menos oportunidades e saíram com os três pontos. Então sem dúvida nenhuma estamos tristes por não ter alcançado o nosso objetivo, mas eu acredito que o caminho é esse, de tentar todas as formas que sem dúvida nenhuma as vitórias continuarão a aparecer", disse o meia.

Com a derrota de hoje, o líder Corinthians abre 12 pontos de vantagem para o rubro-negro, que agora é o 4° colocado, e ainda assim para o camisa 35 o título do campeonato ainda está em aberto, mas prefere manter a cautela visando o crescimento coletivo.

"Possível é, sem dúvida nenhuma (conquistar o título). Mas como eu disse na última vez, nós temos esse sonho, porém não é momento de falar dele. Acredito que temos que nos concentrar no nosso desempenho. Na última vitória estávamos bem empolgados aqui, mas eu acho que tem muita coisa pra acontecer. Nossa equipe está claramente em crescimento, apesar da derrota de hoje eu vi muitas possibilidades e oportunidades, jogadores que entraram muito bem, então nós temos que nos concentrar no nosso desempenho. O Corinthians tem feito um campeonato quase perfeito até agora e nós temos que focar. Logicamente tem muitos pontos a serem disputados, mas não adianta a gente ficar pensando lá no final do campeonato. Temos que pensar no próximo jogo contra o Cruzeiro, que será um jogo muito duro", declarou Diego.

O próximo compromisso do Flamengo é diante do Cruzeiro, no domingo (16), no Mineirão, às 16h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.