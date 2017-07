Éverton Ribeiro admite frustração com empate em Minas: "Poderíamos sair com três pontos"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo foi até cidade de Belo Horizonte neste domingo (16) e, jogando no Mineirão, o clube carioca empatou com o Cruzeiro pelo placar final de 1 a 1, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo só saíram no segundo tempo. Éverton fez para o rubro-negro e Sassá empatou para a Raposa.

O meia-atacante Éverton Ribeiro, foi bastante discreto durante o tempo que esteve em campo, que acabou resultando na sua substituição 21 minutos do segundo tempo para entrada de Geuvânio. Após a partida, o jogador comentou na zona-mista o que achou do resultado diante do seu ex-clube.

"Sabemos que poderíamos sair com a vitória, mas é um jogo fora de casa, difícil. Temos que celebrar o ponto conquistado, mas ter consciência que poderíamos sair com três, o que deixa um gosto amargo", analisou o camisa 7.

Depois de dois anos fora do futebol brasileiro, esta foi a primeira vez que Éverton voltou a pisar nos gramados do Mineirão, quando pelo Cruzeiro, teve seu melhor momento da carreira e conquistou o Brasileirão por duas vezes.

"É um lugar onde fui muito feliz e aqui é sempre difícil. Então tentamos colocar nosso jogo em prática, mas acabamos cedendo o empate. O futebol é assim, jogos difíceis um atrás do outro e agora é continuar trabalhando" - finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (19), às 21h45 (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro.