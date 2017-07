Com poderosos elencos, Flamengo e Palmeiras buscam afirmação no Brasileiro

Com elencos recheados, Flamengo e Palmeiras ainda buscam afirmação e estabilidade (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nesta quarta (19), Flamengo e Palmeiras se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21:45. Ocupando quarta e quinta colocações, respectivamente, Flamengo e Palmeiras travam duelo direto por ascensão na tabela.

Com elencos recheados, o jogo se desenha para uma grande partida, com muita técnica e empenho de ambos os times. Outro fator importante para a disputa, é o valor do elenco de cada time. Flamengo e Palmeiras alavancaram e muito o plantel, entretanto, nenhum dos dois clubes ainda decolou como se esperava.

Os dois clubes se enfrentam dentro e fora de campo, através de contratações, algumas anunciadas até no mesmo dia. O Palmeiras, insatisfeito com o aproveitamento do colombiano Borja, foi ao mercado e anunciou na segunda (17) o atacante Deyverson, ex Alavés. Já o Flamengo foi buscar um reforço no setor oposto: Diego Alves assinou também na segunda (17) e chega para ganhar a vaga do jovem goleiro Thiago. Diego é ex jogador do Valência e foi convocado recentemente por Tite – porém, ambos não jogam a partida desta quarta.

Buscando retomar o caminho das vitórias, Flamengo têm mais um jogo duro pela frente

O Flamengo, que alcançou há poucas rodadas a marca de cinco vitórias seguidas em diferentes competições, vem decaindo rodada após rodada. Após perder a primeira partida em sua casa provisória, a Ilha do Urubu, para o Grêmio, o Rubro-Negro na última rodada apenas empatou com o Cruzeiro em Minas.

Com uma sequência difícil que começou na 13ª rodada, contra o Grêmio, o clube carioca recebe o Palmeiras que vem embalado por uma vitória de 4 a 2 contra o Vitória no fim de semana e conta com a volta do peruano Trauco, que estava suspenso, grande arma de Zé Ricardo pelo lado esquerdo.

Característica do time ultimamente, os cruzamentos para a área, seja na busca de Guerrero ou de Damião, têm sido pouco efetivos. Com o lateral peruano em campo, o Rubro-Negro terá mais qualidade na bola alçada, já que Trauco ataca mais que seu substituto Renê.

O Flamengo não tem nenhum jogador suspenso, porém segue com problemas na zaga, onde Rhodolfo e Léo Duarte se recuperam de lesão. Sendo assim, o Rubro-Negro vai para o jogo com apenas três zagueiros disponíveis.

Provável escalação: Thiago; Rodinei, Révez, Vaz (Juan) e Trauco (Renê); Cuéllar, Márcio Araújo e Diego; Éverton, Éverton Ribeiro e Guerrero.

Embalado por goleada contra o Vitória, Palmeiras busca afirmação e estabilidade no elenco

Apesar do retrospecto favorável do Flamengo na Ilha do Urubu, o Palmeiras está embalado por um ótimo resultado no fim de semana – aplicou uma goleada no Vitória por 4 a 2 – e já soma 20 gols na competição. Mesmo com a goleada, e o quinto lugar na competição, o Palmeiras têm sofrido para conseguir ganhar de seus adversários e busca afastar de vez a desconfiança do torcedor.

Por conta da diversidade e do elenco recheado, durante o começo da semana, o técnico Cuca treinou novas formas de usar seus jogadores. Um dos exemplos foi a troca de funções entre Michel Bastos e Zé Roberto – Michel fez a lateral esquerda, enquanto Zé Roberto foi deslocado para o meio. Cuca também conta com a volta do volante Thiago Santos, que desfalcou o Palmeiras por uma lesão na coxa, mas já se recuperou e foi relacionado para o jogo desta quarta.

O Verdão viaja para o Rio sem alguns jogadores importantes, Felipe Melo ficará em São Paulo para terminar de se recuperar de sua última lesão, e Edu Dracena e Guerra serão poupados por conta do desgaste – vale lembrar que Arouca, Moisés, Thiago Martins e Fabiano ainda estão se recuperando de lesões.

Provável escalação: Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Juninho; Thiago Santos, Tchê Tchê e Bruno Henrique; Dudu, Róger Guedes e Willian.