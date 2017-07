Diego perde pênalti, Flamengo empata com Palmeiras e chega ao terceiro jogo sem vitória

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, realizada na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro | Público presente 15.106; pagante 14.223; renda R$938.105,00

Responsáveis pela briga pelo título do Brasileirão no ano passado, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na gelada noite do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19), pela 15ª rodada da competição. As equipes protagonizaram um bom duelo na Ilha do Urubu, empatando em 2 a 2: Pará abriu o placar, mas Willian e Róger Guedes viraram; Guerrero conseguiu o empate ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time de Zé Ricardo se manteve na quarta colocação, agora com 25 pontos; já a equipe comandada por Cuca estacionou nos 23 e segue na quinta posição.

Neste sábado (22), o Fla retorna à Ilha do Urubu para enfrentar o Coritiba às 19h, enquanto o Palmeiras viaja até o Nordeste e encontra o Sport na Arena Pernambuco no domingo (23), às 16h.

Quatro gols movimentam primeiro tempo na Ilha do Urubu

Retornando ao time titular, Pará e Trauco eram boas peças para o setor ofensivo do Flamengo. Empurrados pela torcida na Ilha do Urubu, o primeiro gol rubro-negro saiu logo aos oito minutos, dos pés do lateral-direito: Guerrero fez o pivô e ajeitou para a chegada do camisa 21, que finalizou firme e rasteiro, sem chances para Jaílson.

A pressão inicial continuou e seis minutos depois, quase o segundo gol dos donos da casa. Diego cruzou na cabeça de Éverton, mas a finalização foi bem defendida pelo goleiro do Palmeiras.

Aos 32', os visitantes empataram em lance polêmico: Guerrero recebeu um empurrão no meio-campo, mas a arbitragem mandou seguir. Na sequência, Zé Roberto deu belo lançamento para Willian, que finalizou na saída de Thiago para empatar o confronto no Rio de Janeiro.

Os últimos cinco minutos da etapa inicial foram de tirar o fôlego. Aos 44', Mina encontrou Róger Guedes infiltrando em velocidade e com categoria, chutou por baixo do arqueiro adversário, virando o placar. Depois, o goleiro Thiago deu um chutão para o campo de ataque, Guerrero ganhou no corpo de Luan e finalizou com raiva, empatando o confronto na Ilha do Urubu antes do intervalo.

Guerrero foi o melhor em campo novamente, com um gol e uma assistência | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Diego perde pênalti e Flamengo fica no empate

Sem mudanças, as equipes retornaram ao segundo tempo buscando os três pontos. Os visitantes chegaram com perigo em chute de fora da área com Borja, mas Thiago fez bela defesa logo aos 11 minutos.

Aos 28 minutos, Guevânio fez bela jogada pela ala direita e sofreu pênalti de Michel Bastos. Na cobrança, Jailson acertou o canto esquerdo e defendeu a penalidade de Diego.

Partindo para cima, Zé Ricardo sacou Márcio Araújo e colocou Berrío, apostando na velocidade do colombiano. Aproveitando os espaços, o Palmeiras quase virou já nos acréscimos. Borja partiu livre e finalizou para excelente defesa de Thiago. Foi a última boa oportunidade do confronto, que chegou ao fim com a torcida do Flamengo bradando "Fora, Zé Ricardo!" das arquibancadas da Ilha do Urubu.