Guerrero se queixa de faltas não marcadas e pede ação da diretoria: "Já deixou de ser futebol"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na noite desta quinta-feira (19), Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo bastante movimentado na Ilha do Urubu e os dois acabaram empatando por 2 a 2. Os gols, todos marcados no primeiro tempo, foram marcados por Willian e Roger Guedes para os palmeirenses, e do lado Rubro-Negro Pará e Guerrero foram às redes. A partida ainda teve um pênalti perdido, que foi cobrado por Diego e defendido por Jailson.

Paolo Guerrero, que fez o gol quarto gol da partida e ainda deu uma assistência, saiu irritado por conta da arbitragem de Jailson Macêdo Freitas. O atacante peruano alegou que sofreu faltas nos dois lances que acabaram resultando nos gols do adversário e que vinha sofrendo repetidas faltas de Mina.

O centroavante terminou a partida com cinco faltas sofridas. Em entrevista após a a partida, ainda dentro de campo, Guerrero mostrou as marcas que ficaram no corpo e ainda antecipou que vai cobrar uma atitude da diretoria depois do episódio.

"Belisca toda hora, faz falta, juiz não cobra... (Quem fez isso?) O Mina... Eu falei para ele, pode me ver... Puxa, faz falta, não cobra. Não entendo, de verdade. Fico chateado, porque complica a gente. Eles fizeram dois contra-ataques, dois gols e duas faltas que me fizeram. Fico chateado. Se mata no campo e os caras não querem jogar bola, só querem fazer falta para a gente não aproveitar. Não sei mais o que fazer. Vou ver com a diretoria do Flamengo para reclamar. Toda hora fazem falta, não cobram... Isso não é futebol, já deixou de ser futebol. Entendo que é falta tática, mas futebol tem de ser jogado no chão, bola limpa" , declarou o atacante.

Este é o segundo empate seguido do Flamengo no Campeonato Brasileiro - já são três jogos sem vencer - e com o resultado, o clube carioca permanece na quarta posição na tabela de classificação, com 25 pontos. O próximo compromisso é contra o Coritiba, no sábado (22), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, em partida válida pela 16° rodada do Brasileirão.