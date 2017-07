Éverton Ribeiro elogia Zé Ricardo e fala sobre busca por vitórias: "Temos que jogar bem e vencer"

Éverton Ribeiro concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo )

Voltando as atividades no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (20), Éverton Ribeiro concedeu entrevista coletiva na Sala de Imprensa Victorino Chermont e foi questionado sobre a busca por vitórias no Campeonato Brasileiro, além de falar sobre outros assuntos importantes.

Nas últimas três partidas, o Flamengo perdeu para o Grêmio, na Ilha do Urubu, empatou com Cruzeiro e Palmeiras, respectivamente. Éverton analisou o aproveitamento e falou sobre o empate contra o clube Alviverde. "Nesses últimos jogos estamos criando, dominando a partida. Ontem (quarta-feira) tivemos chances de estender o placar logo no começo, que nos daria uma tranquilidade. Não fizemos o gol e eles conseguiram voltar para a partida. Precisamos de mais tranquilidade para concluirmos as jogadas", finalizou.

O camisa 7 frisou a importância de um resultado positivo e falou sobre a cobrança dos torcedores. "Vimos que uma parte da torcida cobrou, mas estão no seu direito. Estamos buscando as vitórias, jogando bem, fazendo aquela blitz, mas não estamos conseguindo ver os resultados. Temos que jogar bem e vencer", disse.

A cobrança pelas vitórias foi um dos assuntos em questões abordados nesta coletiva pelos jornalistas, durante a conversa com o meia-atacante, o atleta ressaltou a busca por uma melhora. "Estamos incomodados não com a pressão, mas pelos resultados não aparecerem do jeito que buscamos. O professor Zé está conseguindo explicar o que ele quer, é um cara que conhece futebol como poucos. Mas não estamos conseguindo alcanças as vitórias. Precisamos aliar esse conhecimento com o trabalho e buscar os resultados positivos", disse Éverton.

Além disso, o meia manisfestou apoio ao treinador Zé Ricardo, elogiou o trabalho do comandante Rubro-negro e que Zé tem mostrado seu conhecimento, mas basta a equipe conseguir colocar isso em campo. "Ele tem todo respeito por tudo que vem apresentando para nós. Tem todo respaldo da diretoria e de nós jogadores. Ele tem demonstrado que tem conhecimento. Se conseguirmos mostrar em campo tudo que ele nos ensina, transformar em gols e vitórias, poderemos mudar esse quadro", disse.

Éverton também falou sobre o próximo confronto do Flamengo, que é contra o Coritiba, no próximo sábado, às 19h, na Ilha do Urubu. "Vamos buscar esse triunfo que tanto precisamos contra o Coritiba. Será um jogo difícil, porém em casa, então temos que fazer de tudo para vencer", finalizou.