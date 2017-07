Flamengo organiza evento comemorativo em homenagem ao elenco pentacampeão de 1992

Foto: Divulgação / Flamengo

A noite da última sexta-feira (21) no Flamengo foi de festa, lembranças e recordações da conquista do Pentacampeonato Brasileiro de 1992. O clube rubro-negro organizou uma homenagem para o elenco campeão da competição, pelo aniversário de 25 anos da partida contra o Botafogo, em 19 de julho - que terminou empatada em 2 a 2 e concretizou o título.

O evento teve dois dias de homenagens. Na sexta-feira, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira, esteve presente junto com os jogadores, às 18h, e depois passaram pelo Fla-Memória. No sábado (22), o elenco campeão, fez uma partida comemorativa no campo da Gávea, às 10h. A última parte dessa grande homenagem, será antes da partida Flamengo x Coritiba, às 19h, na Ilha do Urubu - o elenco entrará em campo às 18h15, para levantar a taça e saudar os torcedores rubro-negros.

Título de 1992

Há 25 anos, mais precisamente em 19 de julho de 1992, o Flamengo empatava em 2 a 2 com o Botafogo, na segunda partida da final do Campeonato Brasileiro. O resultado deu o título de Pentacampeão ao Rubro-Negro, que contava com um time cheio de craques e nomes promissores. O time era composto pelo goleiro Gilmar Rinaldi, o zagueiro Gottardo e Gélson, os laterais Júnior, Charles Guerreiro e Piá Carioca, os meia campistas Fabinho, Uidemar, Júlio César Imperador e Zinho, e o atacante Gaúcho.

O adversário das duas partidas da final seria o Botafogo, favorito e que teve melhor campanha que o Flamengo e, consequentemente, jogaria por dois empates. No primeiro jogo, mais de 100 mil torcedores lotaram o Maracanã. Somente 35 minutos de partida e uma excelente atuação do lateral-esquerdo Piá foram necessários para que Júnior, Nélio e Gaúcho, respectivamente, marcassem três gols. Foi um dos maiores resultados da história de finais do Campeonato Brasileiro.



O segundo jogo das finais serviu para confirmar o que todos já tinham certeza e mesmo assim Flamengo surpreendeu novamente. Júnior, com um golaço de falta, e Júlio César abriram 2 a 0 para o Rubro-Negro. O empate que veio no segundo tempo, não alterou em nada e o resultado final: Flamengo pentacampeão brasileiro.