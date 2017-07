Jogo Flamengo x Coritiba AO VIVO hoje no Brasileirão 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Flamengo x Coritiba ao vivo na Ilha do Urubu, valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Às 19h deste sábado (21), o Flamengo recebe mais um adversário em sua nova casa, a Ilha do Urubu: o confronto da vez é contra o Coritiba, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Podendo perder a vaga no G-6 e há três jogos sem vencer, o Rubro-Negro busca a recuperação diante de um Coxa fragilizado, abalado com o 13º lugar na tabela e a recente demissão do técnico Pachequinho.

Depois de muito esperar, a torcida do Flamengo pode finalmente conferir o novo uniforme do clube nesta sexta-feira (21). O terceiro uniforme do Rubro-Negro para a temporada 2017 surgiu após ação da fornecedora esportiva em conjunto com a torcida. Feito por um torcedor de 19 anos e escolhido em votação online, o design da camisa faz referência às cores originais do clube, azul e dourado; o detalhe nas mangas, por sua vez, simula o mosaico de cadeiras do estádio Maracanã.

Diego foi um dos atletas escolhidos para modelar o novo uniforme do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para Daniel Orlean, vice-presidente de marketing do Flamengo, as constantes parcerias com a fornecedora esportiva fazem parte de um projeto de internacionalização da marca do clube. A escolha por trás do design do terceiro uniforme é também um sinal da preocupação do Rubro-Negro em “dialogar” com a própria torcida.

“Participar de um projeto da Adidas ao lado de Bayern, Real Madrid, Manchester United, Juventus e Milan (times no "top 5" da fornecedora) mostra, mundialmente, o poder do Flamengo e da nossa torcida. E ter o terceiro uniforme desenhado por um torcedor e escolhido pela Nação só reafirma a importância que damos ao diálogo constante com os rubro-negros. A torcida e a camisa são nosso maior patrimônio e essa ação reúne esses dois elementos de forma incontestável”, afirmou Orlean.

Os dias no Coritiba estão longe de serem os melhores. Após a amarga derrota por 4 a 0 para a Ponte Preta, o clube caiu para a 13ª posição na tabela, com 15 pontos; são apenas 4 pontos a frente do São Paulo, primeiro clube na zona de rebaixamento. O Coxa encara o Flamengo neste sábado ainda visando se reerguer após a recente demissão do técnico Pachequinho. Marcelo Oliveira, já anunciado, é o novo técnico do Coritiba; no entanto, o desafio de comandar os atletas neste sábado cai sobre os ombros do preparador físico Robson Gomes.

Robson Gomes comanda atletas em atividade no CT do Coritiba (Foto: Divulgação/Coritiba)

Para Gomes, o mais importante é dar continuidade ao trabalho iniciado por Pachequinho e administrar o lado psicológico antes do confronto contra o Rubro-Negro."Acho que vai ser um trabalho com muita segurança e responsabilidade, até porque somos sabedores da qualidade dos atletas. Fizemos grandes jogos nessa competição. Vivemos um período de oscilação, mas temos uma tranquilidade grande sobre a execução da melhor performance nessa partida. O trabalho que era executado no dia a dia pelo Pacheco e sua comissão era muito bom. Vamos dar continuidade", afirmou em nota divulgada por sua assessoria.

Um das principais figuras do elenco do Flamengo não estará presente em campo na partida deste sábado. Diagnosticado com desgaste físico, o meia Diego foi poupado de confronto contra o Coxa; para Zé Ricardo, a ideia é que o atleta esteja plenamente recuperado para partida contra o Santos pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (26).

Diego Alves, novo goleiro rubro-negro, também não foi relacionado para a partida contra o Coritiba e deixou o CT Ninho do Urubu após atividade realizada nesta sexta. Como o atleta não está inscrito na Copa do Brasil, sua grande estreia pelo Rubro-Negro está prevista para o próximo final de semana, em jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Do lado do Coritiba, quatro atletas ainda são desfalques e seguem no departamento médico do clube. O meia Anderson, os zagueiros Walisson Maia e Werley e o atacante Iago sequer viajaram com o elenco e estão fora do confronto contra o Flamengo. Por outro lado, Léo, Alan Santos e Alecsandro estão de volta ao elenco. Os atletas viajaram para encontrar o restante da equipe no Rio de Janeiro e estão à disposição de Robson Gomes neste sábado.

Flamengo e Coritiba ao vivo tem compromisso marcado às 19h deste sábado (22). Em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam no estádio Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.