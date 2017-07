Vinícius Júnior celebra pênalti marcado nos acréscimos: "Entrei e consegui dar conta do recado"

(Foto: Divulgação / Flamengo)

O clube rubro-negro venceu o Coritiba por 2 a 1 na Ilha do Urubu. Flamengo saiu na frente com lindo passe de Éverton Ribeiro para Berrío que abriu o placar nos primeiros minutos de jogo. Assim como o gol do Flamengo o empate veio no início da etapa final da partida, mas, já nos acréscimos o gol do desempate veio após Vinicius Junior sofrer pênalti em uma jogada individual.

A jovem promessa rubro-negra, vendido para o Real Madrid por R$ 164 milhões, comemorou o fato de poder ter sido decisivo e ajudar o Flamengo a voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.



"Entrei e consegui dar conta do recado, ajudando a equipe novamente. Não conseguimos fazer uma excelente partida, principalmente na parte tática. Porém, em uma jogada individual, acabei sofrendo o pênalti e, com qualidade, o Everton Ribeiro converteu", disse.



Após o gol que concretizou a vitória rubro-negra, Vinicius ainda arrancou satisfação da torcida em uma nova jogada individual - a bola se encaminhava para sair na lateral, mas o atacante se esforçou para não deixar a bola sair e manter a posse. Na sequência Willian Matheus se aproximou para tentar o bote, mas acabou levando um 'balão'. "Aqui é improviso. Nem imaginava. A bola saiu um pouco e eu consegui dominar. Ai dei por cima do jogador (Willian Matheus), disse Vinícius Júnior.

Depois de três jogos fora, Vinícius voltou a ser relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Voltando aos gramados, o jovem de 17 anos garantiu tranquilidade para esses momentos. "Ganhei muita maturidade nesses dois meses como profissional. Mesmo quando não sou relacionado, procuro trabalhar bastante no Ninho do Urubu para melhorar e poder estar no jogo ajudando sempre", finalizou.

Próximo confronto do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Corinthians, no dia 30 de julho, às 16h. Antes disso, Flamengo tem compromisso marcado com o Santos, na próxima quarta-feira (26), pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h45;