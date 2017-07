Geuvânio comemora primeiro jogo como titular: "Fico feliz pela minha estreia e pelo resultado positivo"

Geuvânio comemora primeiro jogo como titular no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No primeiro jogo de Geuvânio como titular do Flamengo, o clube rubro-negro espantou o jejum de jogos sem vencer e saiu vitorioso da Ilha do Urubu. O Fla venceu o Coritiba por 2 a 1, com gol de pênalti decisivo na já nos acréscimos.



O camisa 23 comemorou a importante vitória do Flamengo, além de fazer uma analise da partida. "Tomamos um gol logo no início do segundo tempo e acabamos ficando um pouco desestabilizados. Porém, a sequência ruim estava nos incomodando e começamos a correr atrás novamente. As equipes que vêm jogar aqui costumam ficar bem fechadas atrás e às vezes é difícil infiltrar, mas seguimos buscando a vitória", analisou.

O gol de desempate veio após Vinícius Júnior sofrer pênalti em uma jogada individual - Éverton Ribeiro com classe e frieza bateu e concretizou a vitória rubro-negra. O camisa 23 não escondeu a alegria de ter estreado com vitória.



"O pênalti aconteceu já no fim e o Everton Ribeiro converteu. Fico feliz pela minha estreia como titular e pelo resultado positivo. Estou voltando agora para o Brasil e é totalmente diferente. O calendário tem sequências fortes, então falta ainda adaptação e ritmo. Mas tenho certeza que isso virá com os treinamentos e jogos", disse.

"Nossa equipe sabe que é capaz de fazer um bom jogo do início ao fim, ainda estamos crescendo. Chegaram jogadores novos e ainda precisamos nos conhecer. Tenho certeza que isso virá com treinamentos e jogos. Um exemplo foi em um lance que o Guerrero falou comigo sobre os cruzamentos para ele, sobre a forma que ele prefere. Essa adaptação vai facilitar bastante o trabalho", explicou o jogador", finalizou.

Questionado sobre a jogada que originou o gol que abriu o placar na Ilha do Urubu, Geuvânio falou sobre a habilidade de seus companheiros.

"A jogada do gol foi importante. Consegui fazer um desarme e lançar para o Everton Ribeiro, que é um jogador muito inteligente. O Berrío utilizou a velocidade dele para chegar pelo outro lado e marcar. A velocidade, o contra-ataque e o drible são pontos positivos da nossa equipe", finalizou.

Próximo confronto do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Corinthians, no dia 30 de julho, às 16h. Antes disso, Flamengo tem compromisso marcado com o Santos, na próxima quarta-feira (26), pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 21h45.