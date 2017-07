Jogo Santos x Flamengo AO VIVO hoje na Copa do Brasil 2017 (0-0)

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Santos x Flamengo ao vivo na Vila Belmiro, valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

É dia de decisão! Às 21h45 desta quarta (26), Santos e Flamengo fazem o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida, a ser realizada na Vila Belmiro, define qual das duas equipes avança às semifinais do torneio.

No jogo de ida, o Rubro-Negro abriu vantagem ao vencer o Peixe por 2 a 0, na Ilha do Urubu. Por isso, o clube alvinegro precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação no torneio. Um novo placar de 2 a 0 leva a disputa para os pênaltis.

Hoje defendendo as cores do Flamengo, Diego já teve seus dias como Menino da Vila. Revelado pelo Santos em 2002, o meia fez parte de uma vitoriosa geração de atletas da base santista. Ao lado de Robinho, o atual camisa 35 do Rubro-Negro ganhou visibilidade ao conquistar o Campeonato Brasileiro pelo Peixe 15 anos atrás, sob o comando do treinador Emerson Leão. No ano seguinte, em 2003, Diego ainda foi um dos protagonistas do vice-campeonato santista na Copa Libertadores da América.

Transferido ao futebol europeu em 2004 após venda para o Porto, Diego irá reencontrar sua antiga casa pela primeira vez nesta quarta. O meia já atuou contra o Santos em duas ocasiões desde sua chegada ao Flamengo: no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2016 e no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos dois confrontos, o placar foi 2 a 0 para o Rubro-Negro, com um gol marcado pelo ex-Menino da Vila. Hoje, a missão de Diego será ajudar a administrar a vantagem rubro-negra e garantir a classificação às semifinais da Copa do Brasil; o desafio maior, no entanto, será lidar com o lado emocional dentro do estádio que tanto lhe acolheu no passado.

Escalado para apitar o confronto desta quarta, Leandro Pedro Vuaden está longe de ser um árbitro estimado pela diretoria do Flamengo. Às vésperas de confronto contra o Cruzeiro ano passado pelo Campeonato Brasileiro, o diretor Rodrigo Caetano foi a público tecer críticas ao árbitro por seu “infeliz” retrospecto apitando jogos do Rubro-Negro.

“Fomos buscar registros, desde 2011. O Flamengo contesta o Vuaden. Ele teve um auge na carreira, e infelizmente está em um viés de queda. Queremos os melhores, mas queremos os nossos concorrentes com os melhores também. Árbitro Fifa igual ao Luiz Flávio de Oliveira acertando ou errando vamos ter sempre elogios, agora o Vuaden se você pegar os últimos nove jogos do Flamengo são seis derrotas e três vitórias. Uma infeliz coincidência”, afirmou Caetano.

Em jogos apitados por Vuaden, o Flamengo tem o negativo retrospecto de 12 derrotas, seis empates e nove vitórias. O Peixe, por sua vez, saiu vitorioso em quatro confrontos comandados pelo árbitro, além de seis empates e sete derrotas.

No lado do Santos, Kayke e Renato seguem no departamento médico, ambos em processo de recuperação após sofrerem lesões musculares. Zeca, Gustavo Henrique, e Luiz Felipe fazem trabalho de transição de campo e também estão fora da partida. Por outro lado, a dupla Ricardo Oliveira e Victor Ferraz fará seu retorno aos gramados como titular nesta quarta após período no departamento médico.

No Flamengo, os desfalques são Léo Duarte e Thiago Santos, lesionados. No entanto, o torcedor rubro-negro também tem motivos para se alegrar: o confronto desta quarta marca o retorno de Diego aos gramados após ser poupado de partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.