Mesmo com classificação, Zé Ricardo desaprova atuação do Fla: "Não estamos satisfeitos"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na noite desta quarta-feira (26), na Vila Belmiro, o Flamengo mesmo perdendo por 4 a 2 para o Santos, se classificou e avançou para as semi-finais da Copa do Brasil. Berrío e Guerrero marcaram para o Rubro-Negro, e Bruno Henrique, Victor Ferraz e Copete (duas vezes), balançaram as redes para o time paulista.

Logo após o término da partida, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista e falou sobre a repercussão do que aconteceu na partida. "Acho que o mérito que a gente teve na classificação foi, principalmente, pelo jogo da ida. Lá na Ilha a gente venceu a partida por 2 a 0 e o Vanderlei talvez tenha sido o principal nome do jogo. Pela vantagem que criamos lá estamos classificados hoje. Lógico que não estamos satisfeitos com o rendimento da equipe hoje, por ter tomado quatro gols", disse Zé.

O treinador surpreendeu todos na escalação tirar o jovem goleiro Thiago que vinha jogando e escalando Muralha em seu lugar. Ele explicou ressaltando o desempenho do camisa 38 nos treinamentos.

"A gente só tem uma certeza. Que temos goleiros de alto nível no Flamengo. O Muralha não chegou na seleção à toa. Chegou pelos seus méritos. No momento que saiu, precisou saiu. Treinou bastante nesse período, se recondicionou. Vinha fazendo treinamentos de alto nível, achamos que era o momento de ele retornar num jogo difícil. Um jogo com nível emocional também bastante alto. Acho que ele foi bem, as participações dele nas bolas foram boas. Agora vamos avaliar certinho para domingo", explicou Zé Ricardo.

O resultado negativo fez com que a classificação não fosse celebrada com entusiasmo, porém o comandante Rubro-Negro valorizou o importante passo dado em busca de mais um título da competição.

"No vestiário, a gente estava com misto de alegria pela classificação, mas sem dúvida com um pouco de frustração. Por saber que a gente poderia ter conseguido essa classificação de uma forma mais tranquila. Acho que a classificação veio pelo jogo que fizemos na Ilha do Urubu. Agora pensar no Botafogo pela Copa do Brasil, mas domingo temos outra pedreira que é o Corinthians pelo Brasileiro. Hoje, acabamos nos favorecendo pelo regulamento. Acho que no fundo no fundo, foi merecida a nossa classificação", disse o treinador.

Uma das situações que mais chamou atenção durante a partida foi a irritação de alguns jogadores do Fla com o Rafael Vaz. Em uma jogada em que o zagueiro poderia sair de uma forma simples e afastar o perigo, a bola acabou saindo em escanteio, o Santos fez o segundo gol e alguns minutos depois viraria a partida, ameaçando uma reação.

"Isso acontece. É natural. Isso não será a primeira e nem a última cobrança dentro do jogo. Quem vive no futebol sabe que isso faz parte. Então, realmente é ter humildade para jogar (para fora) em alguns momentos. E jogamos aqui contra o Santos, uma equipe super talentosa, tanto que conseguiu fazer quatro gols na gente, com qualidade, mas a gente poderia ter facilitado muito mais a nossa classificação", declarou o comandante.

Zé Ricardo ainda comentou sobre a importante partida que tem pela frente contra o Corinthians: "O Corinthians vem fazendo uma campanha sensacional. Tanto Fábio (Carille), comissão técnica e jogadores estão de parabéns. Merecida a liderança até agora. Difícil a tarefa de tentar ganhar pontos, de vencer a partida, na Arena. Temos que estar concentrados e não perder o foco da partida em momento algum", declarou.

O Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Os cariocas vão até São Paulo enfrentar o líder Corinthians. A partida acontecer no domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians. Pela Copa do Brasil o Flamengo enfrenta o Botafogo na semi-final.