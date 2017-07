Diretoria decide e Flamengo manda semifinal da Copa do Brasil contra Botafogo na Ilha

Flamengo irá mandar sua semifinal da Copa do Brasil na Ilha do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem)

Após a classificação contra o Santos na noite de quarta (26), a torcida do Flamengo chegou a vislumbrar jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo no Maracanã. Estádio lotado, clássico estadual, torcida meio a meio? Não vai acontecer – pelo menos não no torneio nacional.

Nesta quinta-feira (27), a diretoria do Rubro-Negro bateu o martelo e definiu a Ilha do Urubu como casa do Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Os altos custos para a manutenção de partidas no Maracanã e o gramado do estádio, considerado ruim pela diretoria, influenciaram a escolha pela nova casa rubro-negra, na Ilha do Governador. No lado adversário, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, também confirmou que o Glorioso irá mandar seu jogo no Estádio Nilton Santos.

Com capacidade para 20 mil pessoas, Ilha do Urubu é a casa do Flamengo em 2017 (Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem)

Com os estádios definidos, a distribuição percentual de ingressos será no padrão 90/10: os mandantes terão direito a 90% da carga total e os visitantes terão direito a 10% da carga totaos ingressos disponíveis. Para os confrontos, também será adotado o “gol fora de casa” como critério de desempate – medida que não seria tomada caso as partidas acontecessem no Maracanã, com campo neutro e as torcidas divididas na proporção 50/50.

As semifinais, que acontecem nos dias 16 e 23 de agosto, terão seus mandos sorteados na próxima segunda-feira (31), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os requisitos de segurança da CBF obrigam os clubes a jogar suas partidas em arenas com capacidade mínima de 15 mil espectadores sentados; a Ilha do Urubu tem aproximadamente 20 mil assentos, enquanto o Estádio Nilton Santos tem capacidade para 46 mil torcedores.