Zé Ricardo lamenta empate do Flamengo em Itaquera: "Ficamos próximos de vencer"

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Neste domingo (30), o Flamengo arrancou um empate no confronto com o Corinthians, depois de um bom segundo tempo. Em partida importante na Arena Corinthians, o Rubro-Negro conseguiu o gol após belo voleio do capitão Réver, e conteve o melhor time do campeonato até agora.

Após a partida, o técnico Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva e falou sobre a partida no geral, exaltando a importância do jogo, não só pela questão dos pontos, mas sim pelo simbolismo do confronto.

"Para a gente, não só a questão matemática, esse jogo tinha um aspecto importante pelo simbolismo que tem um Flamengo e Corinthians. Tivemos próximos de vencer a partida, uma bola na trave numa rebatida, num desvio contra do Pedro Henrique. Tivemos a oportunidade com o Diego. Enfim, foram lances capitais para a gente, mas enfrentamos uma grande equipe e agora temos que pegar o que foi de bom dessa (partida)" - comentou.

Zé Ricardo também falou sobre a postura do time após levar o primeiro gol, que mostrou o abatimento da equipe, mesmo após o gol ter sido anulado.

"Acho que o Corinthians depois do gol (anulado), com o apoio da torcida, veio para cima do Flamengo, com a qualidade que tem. Conseguiu ter um bom momento no jogo. São duas grandes equipes, ficou nítido pelo jogo. É natural ter controle mais um tempo, o adversário também. Não queríamos fugir das nossas características de tentar ter a bola no campo de ataque" - disse.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou com as entradas de Willian Arão, Berrío e depois Vinicius Junior, o que deu velocidade ao time e mudou o panorama da partida. Perguntado sobre as substituições, o técnico Zé Ricardo explicou suas escolhas.

"Procuramos fazer uma alteração no intervalo não só pela estrutura do nosso jogo, mas pela característica do atleta. Poderíamos ter um pouco mais de volume ofensivo, o que faltou no primeiro tempo. Não só o Willian, mas o Berrío e o Vinicius entraram muito bem na partida. Importante destacar a capacidade que temos de mudar o panorama da partida quando fazemos as substituições" - comentou.

Questionado também sobre a principal polêmica do jogo, o gol mal anulado do atancante Jô, logo no início da partida, Zé Ricardo preferiu exaltar a partida de seus comandados. "Ainda não vi os lances da partida, só pelos comentários. Quando o Flamengo foi prejudicado, também não falei de arbitragem. Vejo que muitas equipes acabam sendo favorecidas ou prejudicadas. Se foi erro ou não, isso não apaga nossa partida, o nosso jogo" - afirmou.

Por fim, ainda sobrou tempo para Zé Ricardo falar rapidamente sobre a estreia do goleiro Diego Alves. "Foi uma estreia positiva. É importante continuar com um jogador como esse, com essas características, porque estamos em uma temporada muito desgastante" - finalizou.