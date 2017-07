Diego Alves avalia estreia no Flamengo e lamenta empate: "Merecíamos a vitória"

Jogador acenando para a torcida rubro-negra (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na tarde desse domingo (30) o Flamengo foi até Itaquera enfrentar o líder isolado do Campeonato Brasileiro, Corinthians. O jogo terminou empatado com um gol pra cada lado, voltando pro Rio com um ponto na bagagem.

E o estreante do dia, o arqueiro Diego Alves, comentou sobre o empate contra o Timão. Disse que a equipe carioca merecia os três ponto, apesar de ser muito difícil ganhar do Corinthians lá dentro.

"Eu acho que fomos melhores no primeiro tempo até. O Corinthians conseguiu chegar na maneira deles, no contra-ataque. É um time bem treinado e que se fecha muito bem atrás, mas eu acho que hoje a gente merecia a vitória. A posse de bola maior, as chances, é complicado jogar aqui na casa deles. O Flamengo fez um grande jogo e com certeza a vitória era o que a gente queria, mas estou feliz pela atuação dos jogadores, que foi espetacular", disse o goleiro ainda na saída do campo.

Apesar do gol sofrido na primeira etapa, Diego foi pouco exigido. O time da casa não deu muitos chutes, porém, já no fim do jogo, em um chute rasteiro de Jô, o goleiro salvou com uma linda defesa, garantindo o empate. No fim do jogo, na saída do campo, ao ser perguntado sobre a sua estreia, o goleiro disse estar feliz por voltar ao Brasil.

"Eu sempre gosto de enfrentar as oportuidades. A oportunidade era essa. Eu tenho muito tempo no futebol, uma bagagem grande e sei que, num jogo desse tamanho, você pode sair bem ou sair mal. Mas eu acredito que essa volta ao Brasil era uma coisa que eu pensei e sonhei. Hoje eu queria a vitória, mas muito feliz por poder voltar", finalizou.



Agora, o rubro-negro enfrenta o Santos, às 21h45 no Pacaembu, em partida válida pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe se encontra na quinta colocação, com 29 pontos somados.