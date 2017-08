Juan exalta pontos conquistados pelo Flamengo como visitante: "Valorizamos nosso jogo coletivo"

Juan concedeu entrevista coletiva após o treino do Flamengo I Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo enfrenta o Santos nesta quarta-feira (2), e pela terceira vez em pouco mais de um mês. Vindo de polêmicas envolvendo a arbitragem, - após um gol muito mal anulado num jogo importante contra o Corinthians e, contra o próprio Santos, num lance em que o árbitro marcou pênalti e logo voltou atrás - o confronto promete ser tenso. O time da Gávea ocupa a quinta posição na tabela do Brasileirão, com 29 pontos, enquanto o Santos ocupa a terceira colocação, com 31 pontos.

Nesta terça-feira, após o treino no Ninho do Urubu, o zagueiro Juan falou em entrevista coletiva sobre a importância do resultado anterior contra o Corinthians, na briga pela primeira colocação: "Falta a vitória. É isso que estamos buscando. Para chegar no topo da tabela, temos que conseguir jogos fora de casa. Ganhar às vezes, é um detalhe. Temos que valorizar nosso jogo coletivo. O Corinthians é o time a ser batido hoje, o time mais regular. Jogar dentro da casa deles é difícil. Mostramos que conseguimos".

Sobre a insegurança da zaga rubro-negra, que tomou 9 gols nos últimos 5 jogos, o zagueiro minimizou as falhas, e procurou não culpar ninguém: "Todo gol que acontece, tem sempre algum falha. Seja com o nosso time, ou o adversário. Se fosse perfeito, era o ideal. Algumas vezes somos pegos de surpresa no contra-ataque. Às vezes temos porcentagem de posse de bola muito maior que o adversário. Às vezes conseguimos neutralizar eles, às vezes não dá". Juan ainda falou sobre a questão dos titulares da defesa do Flamengo: "Estamos todos em condições de jogo. Zé Ricardo, com certeza, vai optar levar a campo quem, com certeza, estiver bem. No futebol, se você ofender muito, vai abrir espaço atrás. É isso. Temos que usar isso a nosso favor."

A polêmica envolvendo o pênalti mal marcado, e logo anulado pela arbitragem no Flamengo x Santos da última quarta-feira pela Copa do Brasil, lance que o clube da Vila Belmiro usou para a ir à CBF, e alegar que teria havido interferência externa, também foi assunto para o zagueiro Juan comentar: "É nosso dever fazer o que fizemos na Vila Belmiro. Sobre fatores extracampo, não temos muito o que reclamar. O Santos tem o direito dele de reclamar. A gente também. Ali foi certo, não foi pênalti. Eu, particularmente, entendo todos os lados. Juiz erra para todos os lados, para todos os times. Já está mais do que comprovado que todos os times".

O confronto entre Flamengo e Santos será realizado nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, às 21 horas e 45 minutos. O jogo será realizado no Pacaembu, válido pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2017.