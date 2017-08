Jogo Santos x Flamengo AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 18º RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. DISPUTADA NO PACAEMBU

ÁRBITRO: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO). Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da partida entre Santos x Flamengo ao vivo, pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O duelo será disputado nesta quarta-feira (2), às 21h45, no Pacaembu.

Na ''revanche'' do duelo da Copa do Brasil, Santos e Flamengo se enfrentam, dessa vez no Pacaembu, pelo Brasileirão. O confronto entre o 3º colocado e o 5º marcará quem continuará vivo na briga pelo título.

Na última quarta-feira, o Santos venceu por 4 a 2, mas foi eliminado da Copa do Brasil no critério dos gols marcados fora de casa. Reveja os gols da partida:

Aos 40 do primeiro tempo, Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti em Bruno Henrique, mas o quarto árbitro, Flávio de Souza, avisou que não houve a penalidade e Vuaden voltou atrás. O Santos acusou o repórter da TV Globo, Eric Faria, de interferência externa, pediu o descredenciamento do repórter e a anulação da partida. A CBF negou o pedido do Peixe.

Até a noite de ontem (1), 17.500 ingressos haviam sido vendidos para o duelo. A diretoria do Santos espera que o Paca esteja lotado.

Na próxima rodada, as duas equipes jogarão no domingo. Às 11h, o Flamengo receberá o Vitória na Ilha do Urubu. Já o Santos enfrentará o Avaí na Ressacada às 19h.

Gosto amargo! Para Alisson, volante do Peixe, o gosto que ficou da eliminação na Copa do Brasil foi amargo, mas o Santos tem que concentrar para vencer um adversário direto no Brasileirão: "Ficou um gosto amargo por conta da eliminação contra eles na última semana. Merecíamos a classificação pelo que jogamos, mas é passado. Quarta é Campeonato Brasileiro. Será mais um jogo difícil e temos que enfrentar de maneira natural. É um jogo muito importante, contra um candidato ao título, que está brigando conosco na ponta da tabela. Será bem difícil, mas vamos nos preparar bem".

Manter a pegada! Para Zé Ricardo, o Flamengo tem que manter a pegada do segundo tempo contra o Corinthians para vencer o Santos, um adversário complicado e conhecido: "Logicamente que quando duas equipes se enfrentam com uma certa frequência elas acabam se conhecendo e fica muito mais complicado surpreender o oponente. Isso porque ele sabe as suas principais estratégias. Mais do que nunca este tipo de situação nos força a trabalhar no sentido de tentar alternativas e procurar encontrar novas maneiras de vencer. O Santos tem um elenco qualificado, joga em casa e vai mais uma vezs exigir demais de nós. O importante é mantermos a pegada exibida contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo".