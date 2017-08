Após nova derrota, jogadores do Flamengo pregam melhora no segundo turno

Flamengo chegará ao fim do primeiro turno com campanha abaixo do esperado I Foto: Staff Images / Flamengo

O Flamengo perdeu para o Santos por 3 a 2 nesta quarta-feira, no Pacaembu. Após sair atrás no placar, Éverton Ribeiro e Felipe Vizeu comandaram a virada rubro-negra. No entanto, após a expulsão de Rodinei, o panorama do jogo mudou, e o Santos chegou a virada.

Sobre os lances dos cartões amarelos que resultaram em sua expulsão, Rodinei comentou e deu sua opinião: "Falei com o juiz desde a primeira falta do jogo, que levei amarelo. Não é de costume árbitros darem amarelo na primeira falta. Na segunda, não vi o lance ainda, mas acho que toquei a bola. Os companheiros que estavam perto falaram. Mas acontece... a expulsão. É bola para frente, pensar no jogo de domingo contra o Vitória."

O zagueiro Réver, que teve um gol anulado quando a partida ainda estava empatada em 2 a 2, falou sobre o lance: "Fui perguntar ao árbitro o que eles falaram, quem manda é ele. Ele não quis consultar o auxiliar que disse que foi gol, que estava mais próximo do lance."

O volante William Arão, que teve oportunidade de ser titular nessa partida, também mostrou sua visão do que aconteceu no jogo: "A gente conseguiu segurar com 10 homens por um bom tempo. Mas eles conseguiram num bonito chute de fora da área. Da maneira que foi, podíamos empatar, mas foi bem doloroso realmente essa derrota." Sobre sua atuação, o volante avaliou, mas reconheceu o resultado negativo de sua equipe: "Difícil falar de atuação individual, porque o coletivo não foi aquilo que a gente esperava. Acho que cumpri bem a função que o professor me pediu. Mas não adianta de nada se não saímos com o resultado que queríamos."

Porém se o técnico Zé Ricardo tem algo de positivo para tirar dessa partida, é a atuação do garoto Felipe Vizeu. Ele entrou no lugar de Guerrero, que saiu aos 27 minutos de partida lesionado, e deu conta do recado. Apesar de ter perdido chance clara de cabeça, o atacante colocou uma bola na trave, se movimentou bem no ataque, e foi coroado com um gol. Após o jogo, Vizeu também avaliou seu desempenho: "Entrei muito bem. Pude ajudar. Mas não saímos com a vitória, que era o mais importante. Não gosto de fazer reflexão logo após a partida, porque eu sinto muito a derrota, sinto na pele, levo tudo para o coração, essa é a realidade. Corri muito, estava com o coração no jogo. Mas a gente tem que manter esse foco porque tem partida importante no fim de semana."

O próximo compromisso do Flamengo é no próximo domingo, às 11h00, na Ilha do Urubu. A partida será válida pela décima nona, e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017.