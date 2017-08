Jogo Flamengo x Vitória AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

4' Arão lança para Geuvânio na direita. O meia-atacante chega na bola e rola para Vizeu na área. O atacante tenta dominar, mas a defesa rubro-negra leva a melhor no lance.

3' Geuvânio tenta batida colocada, mas a bola chega fraquinha nas mãos do goleiro.

2' Neilton tenta domínio, mas Arão chega e desarma

1' Diego toca para Geuvânio que cai na área e pede pênalti. O árbitro manda seguir o jogo

BOLA ROLANDO NA ILHA!

VITÓRIA EM CAMPO! Fernando; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Geferson; Ramon, Soutto, Yago; Neilton, David e Trellez.

FLAMENGO EM CAMPO! Diego Alves, Pará, Réver, Rhodolfo e Trauco; Arão, Everton Ribeiro, diego, Geuvânio, Everton e Vizeu.

FIQUE DE OLHO: Neilton comandou o rubro-negro baiano na última rodada durante o confronto contra a Ponte Preta. Na ocasião, o atacante foi decisivo e é uma das esperanças do Vitória para reagir no Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO: Everton Ribeiro, contratado no meio da temporada para ser um dos principais jogadores do Fla vive grande fase no seu retorno ao Brasil. O meia é uma das grandes esperanças rubro-negras.

O Flamengo vive um momento de muita pressão e cobranças após ter vencido apenas uma nas últimas seis partidas pelo Brasileirão. Para o duelo contra os baianos a equipe carioca aposta na boa campanha dentro de casa para enfim voltar aos trilhos na disputa do Campeonato Brasileiro.

Na história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo leva enorme vantagem nos confrontos contra o Vitória. Foram 37 jogos, com 21 vitórias, oito empates e oito derrotas. O Fla fez 60 gols e sofreu 35.

O último encontro entre Flamengo e Vitória foi na temporada passada. Na ocasião, o Fla lutava pela liderança do Brasileirão e venceu o Leão 1 a 0.

O Flamengo é o 5º colocado com 29 pontos, enquanto o Vitória é o vice-lanterna com apenas 16 pontos.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Flamengo x Vitória ao vivo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 11h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Siga ao vivo com a VAVEL Brasil!