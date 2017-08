Flamengo atende torcida e confirma Maracanã para clássico com Botafogo na Copa do Brasil

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A diretoria do Flamengo confirmou na noite desta sexta-feira (11) que o time vai enfrentar o Botafogo no Maracanã. O clube chegou a um acordo com o consórcio que administra o estádio para que receba o duelo, programado para o dia 13 de agosto, às 21h45 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil. Na competição, o Rubro-Negro já havia mandado jogo no estádio, e foi na estreia contra o Atlético-GO, em maio. Mas o último jogo do Fla no Maraca foi em junho, no empate em 2 a 2 diante do Fluminense.

Segundo nota oficial do clube, a diretoria do clube tomou esta decisão devido a grande demanda de ingressos em torno da importante partida e também para proporcionar aos seus torcedores ingressos mais acessíveis, como destacou o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello.

"A Ilha do Urubu continua sendo a nossa casa. Mas estamos falando de um clássico decisivo e com grande apelo de público. Queremos viabilizar a maior presença possível de rubro-negros e no Maracanã tenho certeza de que teremos o apoio em massa dos nossos torcedores. E isso sempre fez a diferença.", explicou o presidente.

O ingresso mais barato custará R$ 35,00, para sócios-torcedores e começam a serem vendidos na próxima segunda-feira (14). As vendas para o público em geral se iniciam no dia 19. E no dia 21 serão abertos os postos de vendas fisícas.

Apenas 10% da carga de ingressos foram disponíveis para a torcida do Botafogo, que ficará localizada no setor sul.

Abertura das Vendas

14/08 – 16h: +Paixão

14/08 – 20h: Paixão

15/08 – 08h: +Amor

15/08 – 12h: Amor

15/08 – 20h: +Raça

16/08 – 08h: Raça

16/08 – 18h: Tradição

19/08 – 10h: Nação Jr. e Público geral online

21/08 – 10h: Abertura de PDVs

Preços

Norte

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$ 35,00

- Sócio-torcedor Tradição: R$ 55,00

- Público geral e Nação Jr: R$ 120,00 (R$ 60 meia)

Sul (FECHADO PARA A TORCIDA DO FLAMENGO - CARGA DE 10% PARA TORCEDORES DO BOTAFOGO)

Leste Superior

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$ 50,00

- Sócio-torcedor Tradição: R$ 75,00

- Público geral e Nação Jr: R$ 150,00 (R$ 75,00 meia)

Leste Inferior

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$ 70,00

- Sócio-torcedor Tradição: R$ 105,00

- Público geral e Nação Jr: R$ 210,00 (R$ 105,00 meia)

Oeste Inferior

- Sócio-torcedor Raça e superiores: R$ 70,00

- Sócio-torcedor Tradição: R$ 105,00

- Público geral e Nação Jr: R$ 210,00 (R$ 105,00 meia)