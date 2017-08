Vinicius Junior brilha, mas já pensa no confronto da Copa do Brasil: "Agora é mudar a chave e focar no Botafogo"

Vinicius Jr dribla o goleiro para marcar o seu segundo gol na partida (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O primeiro gol de Vinicius Junior pelo profissional do Flamengo saiu no jogo contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana. E na noite deste sábado (19), a joia rubro-negra pôde sentir o gosto de balançar as redes por um jogo do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha do Urubu, Vinicius marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o lanterna Atlético-GO.

Com a bela atuação do camisa 20, o Rubro-Negro voltou a vencer no Brasileirão. Já eram quatro jogos sem sair de campo com os três pontos conquistados. Com a vitória, o Fla chega à 32 pontos e ocupa a quinta posição na tabela - podendo ainda ser ultrapassado por Sport e Atlético-PR.

Em entrevista na saída do estádio, o jovem falou sobre a importância dos gols e da vitória, antes de um jogo importante pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (23).

"Traz confiança. A gente não ganhava no Brasileiro há alguns jogos e hoje pudemos conquistar os três pontos, mas agora é mudar a chave e focar no Botafogo na quarta-feira. Vamos treinar e ver quem vai pro jogo.", disse Vinicius.

Entrando no decorrer dos jogos com mais frequência, Vinicius Jr começou a partida como titular e ficou em campo os 90 minutos. E ele falou sobre essa melhora de rendimento que vem aumentando cada vez mais.

“Muitos treinamentos. E todos os profissionais do Flamengo, desde atletas até os psicólogos, vem me ajudando desde a base e por isso vou amadurecendo. Venho ganhando bastante confiança. O elenco sempre me deu essa confiança, mas tem que jogar. E aí vai melhorando no treinamento e nos jogos”, explicou.

No seu primeiro gol na partida, o atacante recebeu passe de Márcio Araújo e chute entre a trave e o goleiro. Na comemoração, o garoto fez um coração para o local onde estava a família e aproveitou para criticar a situação envolvendo seus parentes no clássico contra o Botafogo, quando foram vítimas de injúria racial.

"Claro (o gol foi uma resposta ao racismo), a minha familia que está ali estava também no jogo passado. É muito triste ter isso no Brasil ainda. É continuar a meter gol e ajudar o Flamengo.", lamentou.

Vinicius Jr ainda enalteceu sua parceria com Lucas Paquetá, que foi um dos destaques da partida, recebendo elogios dos torcedores e seu treinador Reinado Rueda.

“Eu e o Paquetá, desde ontem, estávamos combinando bastante jogada. Ele empurrou a bola ali para mim no lance do segundo gol e eu pude fazer. A gente vem combinando junto com o Vizeu também que quem metesse o gol ia meter dancinha como a gente vinha fazendo na base”, finalizou.