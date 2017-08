Jogo Flamengo x Botafogo AO VIVO online na Copa do Brasil (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Além dos problemas em relação à venda de ingressos, confira outras situações que apimentam a decisão desta quarta-feira (23): Botafogo e Flamengo: um clássico que começou fora do campo

Para a torcida do Flamengo, ingressos esgotados. Para a torcida do Botafogo, a última parcial divulgada foi de 1.661 ingressos comercializados.

O Flamengo, além de Berrío e Renê, não terá Diego Alves, Éverton Ribeiro, Geuvânio e Rhodolfo, que chegaram ao clube após o prazo de inscrição.

Rueda também analisou o Botafogo, que já foi seu rival na Libertadores quando comandava o Atlético Nacional: "É um adversário maduro e em bom momento. Está muito focado e obediente taticamente. Eles têm como fazer os dois fácil, ou sair para buscar o jogo ou esperar e sair fortes no contra-ataque. Temos que jogar, porque eles podem apresentar as duas opções", completou.

Sem Diego Alves, por ter chego no meio da janela e o prazo de inscrição já ter encerrado, Muralha seria o titular, mas como foi expulso no jogo de ida, Thiago assume a vaga. Rueda espera que o goleiro dê conta do recado: "O Thiago era uma opção para começar contra o Atlético-GO. Mas, tivemos um problema com Renê e também precisamos de uma reação no Brasileirão. Ele não pôde entrar. Amanhã vai ter a responsabilidade e espero que faça um bom jogo", completou.

Vinicius Junior pode ser o provável substituto de Berrío. Segundo o comandante rubro-negro, o menino tem méritos para ser titular: "Fez um bom jogo, vai melhorar, crescer, tem méritos para ser titular. É uma avaliação para se fazer e tomar. Sempre buscando o melhor para ele e para a equipe", afirmou.

Novidade pode ser a volta de Paolo Guerrero ao time. O peruano se recupera de lesão e pode ter condições de voltar. Rueda gosta da ideia: "É importante não forçar. Ele tem muita motivação. É uma decisão para avaliar quanto tempo pode estar no campo. De acordo com rendimento, com o jogo. Se inicia ou com quantos minutos pode entrar. Vamos considerar isso. Mas é difícil determinar quanto tempo. Vai ser um jogo intenso e vai ser determinante a intensidade que se joga para ter o tempo de participação", disse.

O colombiano Orlando Berrío é dúvida para o jogo. O atacante sofreu forte entrada de Rodrigo Pimpão no jogo de ida e ainda não está 100% recuperado.

O Fla chega para o duelo Flamengo x Botafogo ao vivo com alguns problemas. Além do goleiro Muralha, expulso no jogo de ida, Renê, que se machucou no sábado em partida pelo Campeonato Brasileiro, também está fora.

O técnico do time de General não crê em vantagem, já que o Botafogo não venceu em casa. Jair espera um jogo aberto e prega busca pelo equilíbrio: "A vantagem seria se tivéssemos ganho a partida de ida. Não conseguimos. Não vejo vantagem. Vejo um jogo totalmente aberto. É lógico que não levamos gol em casa, mas também não fizemos. Tudo pode acontecer. Vamos buscar o equilíbrio. Se conseguirmos um gol, ficaremos ainda mais vivos", disse.

Sobre Reinaldo Rueda, colombiano recém-chegado ao comando técnico do Flamengo, o técnico do Botafogo fez elogios e pregou certa cautela com as armas do treinador rubro-negro: "Ele já teve tempo para trabalhar, um tempo maior para conhecer os seus atletas. O Botafogo ele conhece bem. Sabemos que podemos ter algumas surpresas. O sistema que o Flamengo joga é o mesmo que ele foi campeão da Libertadores. Temos que tomar cuidado com algumas surpresas, mas também temos nossas armas e nossa estratégia", finalizou.

Jair espera um jogo mais bem jogado que o de semana passada, além de ressaltar que torce para que as confusões passem longe do clássico e que seja de paz: "Quanto mais difícil, mais comemorado. É nosso grande rival, mas que seja o clássico da paz. Rivalidade apenas durante o jogo. Tivemos alguns incidentes fora de campo recentemente e que não se repitam. Foi um jogo muito ruim tecnicamente, as duas equipes foram muito abaixo. Por ser o segundo jogo, acredito em um jogo melhor e maisequilibrado", afirmou.

Na coletiva dessa terça-feira (22), o comandante alvinegro demonstro certa preocupação com individualidade de alguns atletas rubro-negros: "Eles têm o poder de decisão de grandes jogadores. Guerrero, que não sabemos se joga, Diego, Everton, que foi meu jogador aqui. É claro que lá tem trabalho, mas os grandes jogadores desequilibram em algum momento. Essa é a situação que me preocupa. O Vinícius Junior é um jogador diferenciado. Até por isso já foi vendido. Os valores individuais e o talento são o grande pesadelo e tiram o sono do treinador adversário", comentou.

Jair tem outros desfalques além de seu capitão e atacante. Léo Valência, Marcos Vinicius, Brenner e Arnaldo, que chegaram após o prazo de inscrição, não estarão à disposição do técnico glorioso.

O técnico Jair Ventura faz mistério sobre a escalação inicial, mas deve optar por Marcelo e Guilherme para serem os substitutos de Carli e Pimpão.

O Botafogo tem dois desfalques importantes para o duelo. O zagueiro e capitão Joel Carli, expulso no jogo de ida, está fora do jogo no Maracanã, assim como o atacante Rodrigo Pimpão, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

O gol fora de casa é critério de desempate na atual ocasião. Normalmente em clássicos estaduais isso não ocorre, mas como às partidas não serão no mesmo local, o gol fora valerá por dois em caso de igualdade no placar agregado.

O jogo Flamengo x Botafogo de ida, na última quarta-feira (16), disputada no estádio Nilton Santos, acabou em 0 a 0. Logo, para o jogo desta quarta (23), qualquer empate com gols classifica o Botafogo para decisão. Quem vencer avança. Em caso de novo 0 a 0, teremos pênaltis.