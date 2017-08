Diego exalta dedicação que garantiu o Fla na final da Copa do Brasil: "Conquistamos com alma"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na noite desta quarta-feira (23), jogando no Maracanã, assim como foi em 2013, o Flamengo superou o Botafogo por 1 a 0 e está na final da Copa do Brasil. Na mesma semana que completou um ano jogando pelo Rubro-Negro, Diego foi decisivo e marcou o gol que deu a vaga na decisão. Vivendo mais um momento especial pelo clube, o jogador exaltou a classificação.

"Mais uma noite especial que eu vivo junto com os meus companheiros, vestindo essa camisa. Sem dúvida nenhuma eu acho que a trajetória ela deve ser desfrutada e vivida intensamente, e jogos como esses, noites como essas, que nos dá toda satisfação e retorno do nosso trabalho e esforço. Estou muito feliz realmente, acho que fizemos dois grandes jogos contra uma equipe muito dificil de ser batida e merecidamente estamos na final.", disse Diego.

Aos 23 minutos do segundo tempo, em seus últimos segundos na partida, Berrío deu lindo drible em Victor Luis, invadiu a área e tocou para Diego, que colocou o Fla na final. O meio falou da dificuldade da jogada e enalteceu Berrío no lance.

"Era uma jogada difícil, a bola veio quicando. É um tipo de bola que é perigoso pegar mal, eu procurei bater ela para baixo para ela não subir e tive a felicidade dela entrar no momento certo, da forma certa. Foi uma jogada excelente do Berrío, então tive essa grande felicidade", explicou.

O Flamengo vinha de um momento bastante conturbado, principalmente antes da chegada do técnico Reinaldo Rueda, e para o camisa 35, a classificação à final da Copa do Brasil, é um retorno positivo para os próprios jogadores.

"É uma resposta primeiro para nós (jogadores). Nós nos esforçamos diariamente. Sabemos que é diferente, uma equipe que começa com expectativa extremamente alta e com quase obrigação de vencer as competições. Diferente de uma equipe que começa com 'o que vier é lucro', então isso nos traz uma pressão, uma cobrança muito grande. Mas é melhor, vestir esta camisa com esta responsabilidade do que estar em outra situação. Eu não trocaria esta situação que nós vivemos por nada. Então hoje eu fico mais feliz ainda pela vitória, porque em muitos momentos foi uma vitória que nós não conquistamos só com qualidade, realmente conquistamos com alma, determinação, confiança, personalidade, então esses dois jogos representa muita coisa para nós, e sem dúvida que estamos muito felizes. Estamos aqui para vencer, para agradar, nem sempre vamos conseguir, mas hoje sem dúvida está todo mundo de parabéns", finalizou o meia.

O Flamengo entra em campo novamente no domingo (28), para enfrentar o Atlético-PR, às 16h (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, pelo Campeonato Brasileiro. Já pela Copa do Brasil, o Mengão encara o Cruzeiro - o primeiro jogo está marcado para o próximo dia 7.