Brigando pelo G-6, Flamengo e Atlético-PR se enfrentam na Ilha do Urubu

INCIDENCIAS: Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada na Ilha do Urubu entre Flamengo e Atlético-PR.

Às 16h deste domingo (27), Flamengo e Atlético-PR travam um confronto de rubro-negros na Ilha do Urubu, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando diante de sua torcida, o Flamengo vem a campo com time misto, mas embalado pela classificação à final da Copa do Brasil; o Atlético-PR, por sua vez, visa manter a sequência invicta e garantir uma vaga no G-6 do torneio.

Rueda deve poupar titulares do Flamengo; Arão destaca boa fase do Atlético-PR

Embalado pela classificação à final da Copa do Brasil, o treinador Reinaldo Rueda deve poupar grande parte da equipe titular do Flamengo no confronto deste domingo. Dos 11 jogadores que começaram em campo contra o Botafogo, a expectativa é de que apenas Pará e Guerrero sejam titulares contra o Atlético-PR.

O comandante do Rubro-Negro concentrou toda a equipe às vésperas do confronto – apesar disso, a tendência é que Rueda dê vez aos reservas, para que toda a equipe adquira ritmo de jogo. A provável escalação do Flamengo inclui Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Rômulo, Mancuello (Willian Arão), Everton Ribeiro e Geuvânio; Vinicius Júnior e Guerrero (Felipe Vizeu).

Reinaldo Rueda deve poupar grande parte da equipe titular do Flamengo (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Há também a expectativa em torno da possível escalação de Willian Arão, quem vem se destacando desde a chegada do treinador colombiano. Para o volante, a euforia pela classificação na Copa do Brasil não pode ofuscar o desafio de enfrentar o Atlético-PR, que vem de excelente sequência no Campeonato Brasileiro.

“Nós temos que esquecer a Copa do Brasil e pensar no Atlético. Eles não perdem há cinco rodadas e será um jogo bem difícil. Recentemente, ganharam do Palmeiras, em São Paulo, e precisamos entrar com a mesma pegada do jogo contra o Botafogo para não sermos surpreendidos em casa", afirmou.

Fabiano Soares demonstra cautela para confronto contra o Flamengo

Encarregado de comandar a equipe do Atlético-PR, Fabiano Soares demonstrou cautela às vésperas do confronto deste domingo. Para o treinador do Furacão, a equipe mista do Flamengo terá uma grande chance de provar seu valor a Reinaldo Rueda, técnico do clube carioca – e, por isso, é necessário ter cautela.

“Os grandes clubes sempre têm 20 ou 22 jogadores de grande nível. O Flamengo, com um time misto, logicamente os que não estão jogando vão demonstrar ao seu treinador (Rueda) que podem jogar a final da Copa do Brasil, a Sul-Americana e o resto do Brasileiro. Vão dar a vida. Estando no Flamengo, seguramente são grandes jogadores. Vamos enfrentar um Flamengo tão forte quanto o Botafogo enfrentou outro dia e não vamos ter moleza”, afirmou o comandante.

Ribamar pode voltar à campo pelo Atlético-PR neste domingo (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Em entrevista coletiva, Fabiano ainda comentou o possível retorno de Ribamar à equipe titular e falou sobre a sequência invicta do Atlético-PR no Brasileiro – a última derrota do Furacão foi na 16ª rodada, para a Ponte Preta; desde então, são quatro vitórias e um empate.

“A possibilidade é grande, ele tem treinado bem, mas ainda depende de algum aspecto que estamos analisando do Flamengo para colocar ou não. Mas o Ribamar é um grande jogador, que vem demonstrando, a cada dia, melhor rendimento. A princípio, ele está apto a jogar. (...) O bom é que, quando não perde, fortalece a mensagem que você dá aos jogadores. Vão acreditando mais ainda. O que o torcedor pode esperar é uma equipe buscando a vitória, com a cara do Atlético, uma equipe grande, que joga em casa e fora igual para poder somar os três pontos”, completou.

Confira os desfalques de Flamengo e Atlético-PR

Mandante da partida, o Flamengo não poderá contar com Renê e Réver - lesionados, os atletas vêm fazendo trabalho de recuperação no departamento médico do clube. Márcio Araújo também é baixa na equipe carioca: o volante levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO e cumpre suspensão automática neste domingo. Vinícius Jr, Berrío, Mancuello, Rodinei e Cuéllar estão pendurados.

Já no lado do Atlético-PR, o desfalque é pontual: Jonathan. O jogador está lesionado e deve ser substituído pelo zagueiro Zé Ivaldo, improvisado na lateral direita. O Furacão não tem jogadores suspensos ou pendurados para o confronto deste domingo.

Flamengo e Atlético-PR se enfrentam às 16h deste domingo (27). A ser realizada na Ilha do Urubu, a partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.