Reinaldo Rueda exalta grupo do Flamengo após triunfo no Brasileiro: "Equipe com caráter ganhador"

Treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda concedeu entrevista após triunfo sobre o Atlético-PR (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na tarde deste domingo (27), o Flamengo recebeu o Atlético-PR na Ilha do Urubu. Em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro carioca venceu por 2 a 0, com gols de Diego e Willian Arão. Com o resultado positivo, o Flamengo chega aos 35 pontos ese mantém no 5º lugar na tabela do torneio; o Furacão, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 30 pontos somados.

Sem poder contar com o zagueiro Réver,o treinador Reinaldo Rueda optou por uma escalação similar à utilizada no confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil. Para o comandante, manter uma mentalidade otimista é essencial para acumular triunfos na sequência do Brasileiro.

"Penso que temos que jogar com essa mentalidade de vitória a cada jogo, mesmo sabendo que o Corinthians tem grande vantagem. (...) Temos que lutar pela melhor posição na tabela, o que nos assegura a vaga na Libertadores. Com essa mentalidade, fortalecemos a equipe e ficamos entre os primeiros colocados", afirmou.

(Foto: Gilvan de Souza/Fla Imagem)

Em entrevista pós-jogo, o treinador colombiano ainda fez uma breve comparação entre as características de Diego e Éverton Ribeiro, duas das principais peças do elenco do Flamengo. Neste domingo, Éverton começou no banco, mas entrou na vaga do camisa 35 ao final da segunda etapa.

"Penso que são dois muito bons jogadores, de bom nível. É competição muito legal, o que é importante para eles. Isso vai ser fundamental na aspiração da equipe, ter jogadores com talento e inteligência para essa posição, que é normal para o estilo de jogo do Flamengo", completou o treinador.

Ao final da coletiva, Rueda destacou a boa sequência que o Flamengo tem vivido - desde a chegada do comandante colombiano, são quatro jogos sem perder (três vitórias e um empate) e sem sofrer gols.

"Passa por um compromisso de toda a equipe, de todos jogadores, da reação anímica e futebolística. É uma resposta muito boa ao estilo de trabalho e de treinamento, com boa receptividade e compromisso com a torcida. É uma equipe com caráter ganhador, de time grande e organizado. (...) Considero que toda a equipe está comprometida, com solidariedade coletiva. Com muita concentração e agressividade. Por isso os resultados estão vindo nesse momento", finalizou.

Dando sequência aos trabalhos, o Flamengo terá pouco mais de uma semana de 'descanso' antes de retornar aos gramados. Comandado por Reinaldo Rueda, o Rubro-Negro encara o Cruzeiro na quinta-feira (07), no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem confronto marcado contra o Botafogo, no dia 10 de setembro.