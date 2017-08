Jogo Flamengo x Paraná AO VIVO hoje pela Primeira Liga 2017 (0-0)

Boa noite, torcedores ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Flamengo x Paraná ao vivo pelas quartas de final da Primeira Liga! A partida acontecerá às 21h45, no estádio Kléber Andrade.

As duas equipes já se enfrentaram até em Libertadores, mas os últimos 10 anos ruins do Paraná, impediram que o confronto ocorresse. Em 2007, o Flamengo venceu os dois jogos pela maior competição da América do Sul.

Em 2017, o Flamengo vive um ano com altos e baixos. Após ser eliminado da Libertadores na fase de grupos, e estar praticamente sem chances de título no Brasileirão, o Rubro-Negro vai bem na Sul-Americana e está na final da Copa do Brasil. Além disso, está invicto na Primeira Liga.

Flamengo x Paraná ao vivo

Já o Paraná, fez uma campanha digna na Copa do Brasil, caindo para o Atlético-MG, e é o 5º colocado na Série B do Brasileiro. A equipe do técnico Lisca quer voar alto também na Primeira Liga, e eliminar o Flamengo.

Na história do duelo entre Gralha e Urubu, a equipe paranaense leva a melhor. Foram 20 partidas em competições oficiais, com 11 vitórias do Paraná, 7 do Fla, além de 2 empates.

Para o duelo em Cariacica, o técnico rubro-negro, Reinaldo Rueda, vai mandar uma equipe reserva. A principal novidade é a volta do argentino Darío Conca, após 17 partidas sem ser relacionado.

Já pelo lado paranaense, Lisca mandará o que tem de melhor para o duelo de logo mais no Kléber Andrade. Em alta com a torcida, o folclórico ''Lisca Doido'' quer ganhar ainda mais moral com os torcedores, e nada melhor que ganhar a Primeira Liga.

Para manter o bom retrospecto! Em terras capixabas, o Flamengo só perdeu uma vez em 2016. E é esse retrospecto do Rubro-Negro que Éverton Ribeiro, titular logo mais, quer manter: "O time já foi bem aqui no ano passado e esperamos manter isso nesse jogo. Estamos representando a camisa do Flamengo, então temos que fazer um bom trabalho independente de quem vá jogar, temos que mostrar que o grupo é forte e é isso que a gente pretende fazer".

Em busco do título! Para dar alegrias ao torcedor, o zagueiro Eduardo Brock quer vencer o Flamengo, e manter vivo o sonho do título da Primeira Liga: "Estamos pensando em fazer bons jogos, ter resultado, conquistar pontos importantes. Estar na briga lá no fim do campeonato. Junto com isso, vem uma grande equipe do Brasil. O tamanho da força que tem aqui dentro, Atlético-MG, Bahia, Vitória... É uma chance de mostrar que aqui tem um grande trabalho, que a gente tem capacidade, estamos trabalhando em alto nível. E que a gente possa fazer um bom jogo, um bom resultado. Todo mundo gosta de estar disputando um título".