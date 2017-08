Reinaldo Rueda lamenta fracasso na Primeira Liga e espera não repetir erros: "Tem que servir de exemplo"

Google Plus

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Na noite desta quarta-feira (30), o Flamengo voltou a jogar no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para enfrentar o Paraná, pela fase de quartas de final da Copa Primeira Liga. No tempo normal, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 - com gol de pênalti de Éverton Ribeiro. Mas na disputa de pênaltis, o time paranaense se deu melhor e eliminou o Fla da competição.

Após a desclassificação, Reinaldo Rueda lamentou o resultado adverso em campo. Para o treinador do Ruro-Negro, no entanto, o mais importante é que os erros sigam de aprendizado para o restante da temporada.

"Temos de seguir nos fortalecendo. É uma lição dura. Temos de saber que isso tem de nos servir para a Copa do Brasil e para o Brasileirão", afirmou o comandante rubro-negro.

Apesar do time ter saído da competição, o comandante do rubro-negro conseguiu tirar alguns pontos positivos de Cariacica e ainda apontou a possível causa da eliminação.

"Esse jogo serviu para avaliar os que não vinham atuando. É difícil, com uma equipe que não vinha jogando junto e hoje viemos com alguns jogadores sem ritmo, se recuperando e não tão em um bom nível.", disse o colombiano.

Mais uma vez, o goleiro Muralha foi bastante criticado por não ter ido bem nas cobranças de pênalti e com isso a dúvida sobre quem irá ficar no gol nas partidas da final da Copa do Brasil só aumenta, mas Reinaldo Rueda fez questão de deixar claro que está aberta a disputa.

"É uma decisão que será tomada em um momento mais perto. Temos uma semana ainda para trabalhar. Sabemos o que significa essa situação de jogo e vamos trabalhar com Thiago e Alex para a melhor escolha para a decisão.", completou Rueda.