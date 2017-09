De volta? Willian Arão retorna às atividades normais e anima Flamengo

Willian Arão iniciando o trabalho na academia hoje (04), no Ninho do Urubu. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na tarde de sábado (02), o Flamengo treinou normalmente no Ninho do Urubu, mas Arão sofreu uma entorse no tornozelo direito, em um treinamento realizado pela manhã. Sem demorar muito, após o ocorrido o jogador já havia inciado o tratamento,visando o preparo para a final da Copa do Brasil, e é dúvida, já que retornou às suas atividades nesta tarde.

Willian Arão estava vindo a alguns jogos no banco ao comando de Zé Ricardo, mas com a mudança de técnico e chegada do Rueda, o atleta recebeu nova oportunidade e veio apresentando bom desempenho na temporada.

Os números do meia são altos, fazendo até agora 16 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com apenas 6 desarmes errados contra 52 certos. Os dados também surpreendem quando se trata dos passes, onde fez 568 certos e 58 errados durante todos os jogos.

Na próxima quinta-feira (04), o Flamengo tem um compromisso importante no Maracanã, pois irá enfrentar o Cruzeiro pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, e conta com a dúvida, já que Willian Arão treinou normalmente e Réver afirmou que o jogador já está à disposição de Rueda.