Sem espaço no Flamengo, volante Ronaldo é emprestado ao Atlético-GO até o fim da temporada

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Revelado pelo Flamengo, o volante Ronaldo, de 20 anos, foi emprestado para o Atlético-GO até o fim da atual temporada. A informação foi confirmada pelo clube carioca e nesta terça-feira (5), o jovem já assinou contrato com sua nova equipe.

Ronaldo chegou ao Flamengo em 2013, no time sub-17 após passagem pelo Paulista de Jundiaí. No ano passado - sob o comando de Zé Ricardo, foi um dos destaques do rubro-negro no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016.

Após a Copinha, o volante foi integrado aos profissionais, mas possui apenas nove jogos pelo time desde então - sendo cinco nesta temporada no Campeonato Carioca, Primeira Liga e Copa do Brasil.

No Dragão - atual lanterna do Brasileirão com apenas 18 pontos, sete a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona, Ronaldo terá a tarefa de ajudar o clube a se livrar do rebaixamento. O jogador recupera-se de uma pequena fissura na costela que o tirou do último confronto ainda com o Flamengo diante do Paraná, pela Copa da Primeira Liga.

Com a chegada do volante, a diretoria atleticana busca um atacante para encerrar o ciclo de contratações na luta pela fuga do rebaixamento.