Jogo Flamengo x Cruzeiro AO VIVO online na final Copa do Brasil (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Flamengo x Cruzeiro ao vivo na final da Copa do Brasil 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Marcelo Aparecido apitou dois jogos do Flamengo nesta temporada. No dia 13 de julho, derrota para o Grêmio por 1 a 0. Já no dia 27 de agosto, vitória por 2 a 0 contra o Atlético Paranaense. Já os jogos do Cruzeiro, esteve presente em quatro jogos em 2017. Como árbitro, trabalhou nas partidas contra Volta Redonda (vitória por 2 a 1), em 15 de fevereiro, Coritiba (vitória por 2 a 0), em 25 de junho, e contra o Grêmio (derrota por 1 a 0), válida pela Copa do Brasil, em 16 de agosto. Já como quarto árbitro, participou do empate por 3 a 3 contra o Palmeiras.

O árbitro da partida será o paulista Marcelo Aparecido de Souza para o confronto no Rio de Janeiro.

Flamengo x Cruzeiro terá uma novidade: A decisão será transmitida desde o pré-jogo, a partir das 21h15, em salas de cinema da rede Cinemark, nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Brasília, Cuiabá e Vitória.

A provável escalação do time rubro-negro: Muralha; Rodinei, Rever, Juan e Para; Cuellar e Arao; Everton, Diego e Vinicius JR; Berrio

O treinador do Flamengo Reinaldo Rueda ainda não definiu toda a escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro. As dúvidas são no gol, com Muralha e Thiago disputando a posição, e no ataque, que não tem Paolo Guerrero (suspenso) e Felipe Vizeu (machucado).

O time mineiro deve jogar com Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis (Raniel).

O time que deve ir a campo contra o Flamengo não tem muito mistério. Além da dúvida quanto à disponibilidade de Lucas Romero, que tem a chance de ser substituído pelo lateral Ezequiel caso não se recupere, tem o ataque da Raposa, que pode ter Rafael Sóbis ou Raniel. Os dois vivem momentos distintos, estando o primeiro há mais de dois meses sem marcar, e o segundo em boa fase.

A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes viaja para o Rio de Janeiro, onde treina às 18h do mesmo dia. O time titular da Raposa foi poupado do último compromisso do time, a eliminação para o Londrina na Copa da Primeira Liga. Os atletas Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa, Henrique, Hudson, Robinho, Arrascaeta, Thiago Neves, Alisson, Rafael Sóbis e Raniel sequer viajaram para o Paraná, justamente pela decisão contra o Flamengo.

O primeiro jogo da final entre Flamengo x Cruzeiro ocorre nesta quinta-feira(7) , às 21h45, no Maracanã. A partida de volta será no dia 27 de setembro, também às 21h45, no Mineirão. A Raposa vai em busca do quinto título na competição, já levantou o caneco em 1993, 1996, 2000 e 2003. Por sua vez, time carioca conquistou o torneio em três oportunidades: 1990, 2006 e 2013.