Flamengo anuncia opção de compra de terreno para estádio próprio (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

O sonho da casa própria está próximo de se tornar realidade no Flamengo. O clube anunciou na noite desta quarta-feira (6) a assinatura de contrato por um terreno de cerca de 160 mil metros quadrados ao lado da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos e Benfica. Estádio seria alternativa para fugir dos altos custos do Maracanã.



Com a construção, o estádio teria capacidade para até 55 mil torcedores. A opção é válida por 120 dias e neste período o Flamengo realizará uma série de estudos de documentação, viabilidade do terreno e planos de negócios.

O presidente Eduardo Bandeira de Mello divulgou um vídeo para comentar a possibilidade de construir um estádio próprio. "É com o maior prazer que me dirijo a vocês (torcedores). Acabamos de assinar a opção de compra de um terreno onde será localizado o nosso estádio. Estamos dando um passo decisivo para a realização de um antigo sonho da torcida do Flamengo. É um terreno de 160 mil metros quadrados, no início da Avenida Brasil, muito bem localizado. A partir de agora, faremos todos os estudos necessários, econômicos, urbanísticos, para poder transformar isso num projeto definitivo e apresentar aos poderes do clube. Estamos todos de parabéns"

Outro que mostrou animação com o projeto foi o vice-presidente de patrimônio do Flamengo, Alexandre Wrobel. "Hoje foi dado um passo importantíssimo, talvez o mais importante dos últimos anos da história do clube. Lógico que ainda tem um longo caminho pela frente, um trabalho árduo. Isso ainda tem que passar por conselhos e órgãos internos do clube. Mas a partir de amanhã (quinta), já começamos a trabalhar de maneira efetiva na concretização deste grande sonho, que é a construção do nosso estádio próprio. Assinamos um termo de opção. O Flamengo tem 120 dias para elaborar os estudos necessários"