Réver lamenta empate, mas mostra otimismo para jogo de volta: "Temos condições de vencer"

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Na noite dessa quinta-feira (7), foi disputado o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. No Maracanã lotado, com mais de 66 mil presentes, o Flamengo recebeu o Cruzeiro e empatou por 1 a 1, com gols de Lucas Paquetá e de De Arrascaeta.

Na saída de campo, o zagueiro Réver deu entrevista, mostrando otimismo para o jogo de volta. Ele afirmou que o Mengão tem capacidade de conseguir um resultado positivo, mas que precisa se concentrar na liga nacional neste momento.

"É claro que poderia ter sido melhor, se a gente não tivesse tomado o gol. Está tudo igual. Temos condições de vencer em Belo Horizonte, assim como o Cruzeiro veio aqui e jogou de igual para igual. Isso mostra a força das duas equipes. Agora é descansar e pensar no Campeonato Brasileiro, para depois buscar a vitória no jogo de volta."

Além dele, o goleiro Thiago também concedeu entrevista e falou sobre sua falha no gol dos visitantes. Ele admitiu o erro no rebote, que resultou no empate dos cruzeirenses, e pediu superação para o segundo jogo, que só ocorre no fim do mês.

"O chute foi de fora da área, eu errei, foi falha minha. Não podemos levar um gol desse, mas acontece. Agora temos que levantar a cabeça para o jogo de volta. (...) Quanto ao Muralha, sempre tive uma relação muito boa com ele. Sempre me apoiou em todas as situações, e vice-versa."

O volante Willian Arão foi mais um que falou. Assim como Réver, o meio-campista foi confiante ao dizer que os flamenguistas podem apresentar um bom futebol para levantar a taça, vencendo o adversário mineiro.

"Com certeza nós estamos vivos. Sabíamos que esse ia ser um jogo difícil, não tem nada definido. A gente estava com o resultado na mão, mas tomamos um gol de bobeira. Temos totais condições de buscar o título lá."

Com o resultado, o Rubro-Negro não consegue abrir vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 27 de setembro, no Mineirão. A bola rola às 21h45, e a equipe que conquistar a vitória será a campeã da Copa do Brasil.