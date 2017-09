Autor do gol do Flamengo, Lucas Paquetá revela bastidores da final: "Realizei um sonho"

Paquetá foi o autor do gol rubro-negro no empate com o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Nesta sexta-feira (8), os jogadores do Flamengo foram ao campo para o treinamento no Ninho do Urubu. Os jogadores que começaram a partida desta quinta-feira (7), no empate diante do Cruzeiro, apenas fizeram um trabalho regenerativo e os demais trabalharam muito debaixo de um sol forte no Rio de Janeiro.

Lucas Paquetá, que foi o autor do gol rubro-negro no empate de jogo de ida da final da Copa do Brasil, concedeu uma entrevista coletiva após o treino na Sala de Imprensa Victorino Chermont.

Novamente jogando improvisado como 'falso 9', Paquetá lutou e se movimentou bastante durante os minutos que esteve em campo, e acabou sendo recompensado com um gol. "Realizei um sonho de criança, que é jogar uma final pelo Flamengo no Maracanã lotado. Sempre tive o apoio de todos aqui e trabalhei para ter a oportunidade, e ontem ela veio. Fiquei sabendo (que seria titular) um dia antes e me preparei, me concentrei para ter um grande jogo", revelou o jogador.

O jovem meia falou sobre as oportunidades que vem recebendo, mesmo jogando fora da sua posição de origem.

"A gente sempre busca estar preparado, nunca sabemos quando aparece a oportunidade. Com investimento e qualidade do elenco, fica sempre mais difícil pra gente que é mais novo. A gente sempre quer um lugarzinho ao sol. Sempre digo: "Tem que estar preparado, porque quando surgir a gente vai mostrar que o Flamengo pode contar com a gente", disse Paquetá.

O empate de 1 a 1 no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, num Maracanã lotado, certamente não foi o melhor resultado para os Rubro-Negros, mas mesmo com o placar adverso e tendo que buscar o título no campo do adversário, Paquetá se mostrou bastante confiante para o jogo no Mineirão.

"O placar de ontem (7) não foi ruim. Vamos para lá (Belo Horizonte) para buscar a vitória. Poderia ser melhor sim, mas vamos nos preparar para buscar o título lá", comentou o garoto.

A repercussão da falha de Thiago foi grande e como era o esperado, o assunto sobre quem deve ficar no gol do Flamengo voltou a ser abordado. Companheiro de Thiago desde a época em que eram jogadores da base, Paquetá preferiu evitar polêmica quando perguntado sobre a preferência no gol do Fla no jogo da volta

"Estamos muito bem servidos de goleiro. Quem o professor (Rueda) colocar para jogar vai dar e fazer o melhor para o Flamengo. Nossa convivência vem de muito tempo, sempre rola o apoio de um para o outro. Temos total confiança no Thiago, que fez uma belíssima defesa. Fizemos um grande jogo. Coisa que já passou. É passar confiança", finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo é o clássico contra o Botafogo. A partida acontece no próximo domingo (10), no Nilton Santos, às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.