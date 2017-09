Jogo Botafogo x Flamengo AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: BOTAFOGO X FLAMENGO É UMA PARTIDA VÁLIDA PELA 23° RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO. JOGO ACONTECE NESTE DOMINGO ÀS 19H00 NO NILTON SANTOS, NO RIO DE JANEIRO

Goleadores: Roger lidera a artilharia do Botafogo no Brasileiro em 2017; na sequência, estão Bruno Silva, Rodrigo Pimpão, Marcos Vinícius e Guilherme.

Vale lembrar que Leandro Damião marcou três gols pelo Flamengo no Brasileiro 2017, mas o atleta transferiu-se ao Internacional.

Promessa de gols? Diego, Guerrero, Everton, Réver e Vinícius Jr. são os artilheiros do atual elenco do Flamengo no Brasileiro.

Hoje no Botafogo, Valencia foi carrasco do Flamengo em 2016 - no ano passado, o jogador atuava pelo Palestino e fez o gol que eliminou o Rubro-Negro da Copa Sul-Americana.

15 dias após sua última atuação, Diego Alves reassume o gol do Flamengo. Goleiro sofreu oito gols em seis jogos pelo Rubro-Negro.

Os números do Botafogo de Jair Ventura. Treinador está há pouco mais de um ano no comando do Glorioso.

Último confronto entre Flamengo e Botafogo é favorável ao Rubro-Negro; na semifinal da Copa do Brasil, gol de Diego garantiu vaga na final ao Flamengo.

Hoje é dia de clássico entre Botafogo e Flamengo, às 19h, no Nilton Santos. Confira o restrospecto do Clássico da Rivalidade abaixo:

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Botafogo x Flamengo ao vivo, partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá às 19h no estádio Nilton Santos e aqui em tempo real na VAVEL!

No primeiro turno, as duas equipes empataram em 0 a 0. Recentemente, os dois rivais se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil, e o Flamengo levou a melhor.

No Brasileiro, o Botafogo é o 8º colocado com 31 pontos, e vem de vitória sobre o Bahia, por 2 a 1. Veja os melhores momentos:

Já o Flamengo é o 5º colocado, com 35 pontos, pode terminar a rodada no G-4, e vem de vitória sobre o Atlético-PR, por 2 a 0. Veja os melhores momentos

Na próxima rodada, o Botafogo receberá o Santos no Nilton Santos, enquanto o Flamengo enfrentará o Sport, na Ilha do Urubu.

Botafogo x Flamengo ao vivo

Após empatar com o Cruzeiro, no Maracanã, na primeira partida da final da Copa do Brasil, o Flamengo terá o reforço dos principais jogadores do elenco, que não puderam jogar a decisão: Diego Alves, Rhodolfo, Geuvânio, Éverton Ribeiro e Guerrero retornam e ficam a disposição de Rueda.

Já pelo lado do Botafogo, que teve duas semanas só para treinar, o técnico Jair Ventura mandará a campo o que tem de melhor, preparando a equipe para o duelo contra o Grêmio, pela Libertadores. Marcos Vinicius, Rodrigo Lindoso, Joel Carli e João Paulo desfalcarão o Alvinegro.

Sem tempo para lamentar! Buscando contar com todo o elenco disponível na quarta-feira, Jair Ventura lamentou não poder contar com jogadores importantes logo mais, mas espera aproveitar o período em que a equipe ficou treinando: "Foi um trabalho de recuperação. Perdi cinco jogadores e acabei treinando algumas alternativas. Foi bom para tratar com mais carinho quem não vinha jogando. Passamos nosso modelo de jogo, passamos vídeos. O sonho seria jogar domingo e domingo. Agora, temos chance de recuperar esses jogadores contra o Grêmio".