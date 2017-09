Diego Alves avalia revés para o Botafogo: "Derrota nunca é fácil de digerir"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O camisa 1 do Flamengo, o goleiro Diego Alves, comentou sobre o revés para o time do Botafogo por 2 a 0. Durante a partida, ele talvez tenha feito uma das defesas mais difíceis no campeonato em uma cabeçada à queima-roupa de Roger. Já na saída dos jogadores rubro-negros do estádio, o arqueiro demonstrou bastante frieza ao analisar a partida.

"Uma derrota nunca é fácil de digerir. Sabemos que não fizemos um bom segundo tempo. Agora, temos de analisar os erros e corrigir para nas próximas rodadas tenhamos uma nova oportunidade de vitória. Poderíamos subir na tabela com os resultados da rodada, mas agora é trabalhar", comentou Diego.

Ainda antes de terminar a conversa com os jornalistas, Diego Alves afastou qualquer tipo de pressão a mais."Estou acostumado. Jogar no Flamengo é uma responsabilidade grande", finalizou.

O próximo compromisso do goleiro e dos jogadores do Fla será contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira (13), na Arena Condá. A partida é válida pela oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será no Rio de Janeiro, no próximo dia 20.