Flamengo inicia venda de ingressos para confronto decisivo na Copa do Brasil nesta quarta-feira

Venda de ingressos para a final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (Foto: Buda Mendes / Getty Images)

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, nada está definido. Se antes a expectativa já era grande para o confronto decisivo, agora é ainda maior - e, por isso, a torcida do Rubro-Negro promete invadir o Mineirão e apoiar a equipe carioca no jogo mais importante do ano.

Nesta segunda-feira (11), o Flamengo divulgou todas as informações sobre a venda de ingressos para o confronto no Mineirão. A venda para os rubro-negros começa nesta quarta-feira (13); no entanto, a comercialização dos ingressos acontecerá por fases.

Como de costume, a venda segue as prioridades estabelecidas pelo programa de sócio-torcedor do Flamengo. O público geral poderá adquirir suas entradas a partir de dia 20. Confira todas as informações abaixo:

Datas da abertura de vendas para STs e público geral

13/09, 10h - plano +Paixão

14/09, 10h - plano Paixão

15/09, 10h - plano +Amor

16/09, 10h - plano Amor

17/09, 10h - plano +Raça

18/09, 10h - plano Raça

19/09, 10h - plano Tradição

20/09, 10h - plano Nação Jr. e público geral

Os ingressos destinados aos rubro-negros irão custar R$ 330, com meia-entrada sendo vendida a R$ 165. A venda será feita online pelo site https://flamengo.superingresso.com.br. Ingressos comprados pela internet deverão ser retirados em pontos físicos.

Pontos físicos para retirada de ingressos

Gávea: sede do Flamengo, na Avenida Borges de Medeiros, 997 (RJ)

- De 23/09 a 26/09, das 10h às 20h

Mineirinho: Av. Antônio Abrahão Caran, 1000 (BH)

- Somente no dia 27/09, de 10h às 20h

Documentos necessários para a retirada

- Documento de identidade com foto

- Cartão de crédito usado na compra

- Voucher de compra impresso

Obs.: Caso necessário, será preciso apresentar documento que comprove o direito à meia-entrada.

Flamengo e Cruzeiro tem confronto marcado na quarta-feira, 27 de setembro, às 21h45. O confronto é válido pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil e será realizado no Mineirão. Vale ressaltar que não há critério de gol qualificado na decisão - um novo empate leva a final aos pênaltis; quem vencer conquista o troféu do torneio nacional.