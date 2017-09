Flamengo domina Sport na Ilha do Urubu, volta a vencer e dorme no G-4 do Brasileiro

INCIDENCIAS: partida válida pela 24ª rodada do campeonato brasileiro 2017, realizada na ilha do urubu | público presente: 9.029. pagantes: 7.220. renda: r$ 242.900.

Mesmo sem grande presença da torcida deste domingo (17) na Ilha do Urubu, Flamengo e Sport travaram um duelo de rubro-negros no Campeonato Brasileiro. Com gols de Paolo Guerrero e Éverton Ribeiro, o clube carioca venceu o pernambucano por 2 a 0 e vai dormir no G-4, esperando o resultado da partida de amanhã entre Palmeiras e Coritiba.

Com a vitória, o Flamengo dormirá no G-4 com 38 pontos, na 4ª posição da tabela - são 15 pontos atrás do Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. O Sport, por outro lado, vem em queda livre: esta foi a quarta derrota seguida do clube pernambucano, que ocupa a 12ª posição com 29 pontos; são apenas dois pontos a mais que o São Paulo, primeiro time na zona de rebaixamento.

Os dois times agora viram a chave para a Copa Sul-Americana. Os cariocas recebem a Chapecoense na lha do Urubu; o Leão, por sua vez, viaja para encarar a Ponte Preta após a vitória por 3 a 1 na ida. Os dois confrontos acontecem na quarta-feira (20), às 19h15.

Primeiro tempo com leve domínio dos flamenguistas

Os 45 minutos iniciais da partida não ofereceram muita emoção aos torcedores presentes na Ilha do Urubu. Flamengo tinha um leve domínio, ficava com a posse de bola, mas mesmo com placar em vantagem não arriscava tanto. Os visitantes pouco criavam e só conseguiam chegar na área adversária através das bolas paradas.

Guerrero abriu o placar para o Flamengo contra o Sport (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

As principais jogadas do Flamengo saíram dos pés de Éverton Ribeiro, principal nome dos cariocas na partida. Pela esquerda, o camisa 7 abriu a jogada com Trauco, que cruzou rasteiro na pequena área. Na sequência, espalmou a bola para o meio e Guerrero apareceu sozinho para abrir o placar. Após o gol, o Flamengo manteve a posse de bola, mas chegava com pouco perigo ao gol do adversário.

Apático em campo, o Sport trouxe perigo em apenas uma jogada: depois de o juiz não marcar falta em cima de Guerrero, Patrick aproveitou para puxar o contra-ataque e se livrar da marcação. O jogador do Leão chutou cruzado, assustando a torcida adversária, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Expulsão atrapalha planos do Sport e Flamengo garante a vitória

A segunda etapa começou como a primeira terminou: superior na partida, o Flamengo dominava a posse de bola sem oferecer grande perigo. Logo no começo do tempo complementar, Éverton Ribeiro chutou de primeira e viu a bola passar raspando na trave de Magrão, goleiro do Sport.

Sofrendo quase nenhuma ameaça durante os 45 minutos finais, os donos da casa trabalhavam as jogadas com calma, esperando o tempo passar no relógio. Aos 18 minutos, o Sport se viu em desvantagem numérica no confronto. Depois de uma dura entrada em Diego, Patrick recebeu o primeiro cartão amarelo; em seguida, o jogador reclamou muito com a arbitragem, fazendo com que o juiz puxasse o segundo amarelo e o cartão vermelho do bolso.

Mesmo com um jogador a mais em campo, o Flamengo não conseguia ampliar o placar e só voltou a oferecer perigo à defesa do Sport aos 35 minutos: num chute de longe, Pará quase ampliou o placar e assustou o goleiro Magrão. No último lance da partida, Berrío cruzou a bola na área para Éverton Ribeiro aparecer livre e desviar de cabeça, estufando as redes. Fim de papo na Ilha do Urubu e vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Sport.