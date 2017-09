Rueda destaca apoio da torcida do Flamengo na Ilha do Urubu: "Leal, fiel e determinante"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na tarde deste domingo (17), o Flamengo venceu o duelo de rubro-negros ao superar o Sport na Ilha do Urubu - o placar terminou 2 a 0 para os donos da casa, com gols de Guerrero e Éverton Ribeiro. Em campo com um jogador a mais desde os 18 do segundo tempo, após a expulsão de Patrick, o Rubro-Negro carioca só conseguiu ampliar o placar nos minutos finais do confronto.

Após o término da partida, o treinador Reinaldo Rueda concedeu entrevista coletiva e falou sobre a queda de rendimento da equipe do Flamengo na segunda etapa.

"Foi um jogo com altíssima intensidade. No segundo tempo, a reação do rival foi normal. Equipe que joga muito bem, muito bem estruturada e trabalham triangulações importantes. Tínhamos seis jogadores novos que vinham sem ritmo. Nos 20 do segundo tempo, muitos começaram a sentir a falta de continuidade. Conseguimos nos minutos finais o gol da vitória", afirmou.

Um dos destaques do time do Flamengo na partida foi Éverton Ribeiro: o meia marcou o segundo gol do Rubro-Negro, trouxe muito dinamismo à equipe e participou de diversas investidas ofensivas. Em entrevista, Rueda fez questão de tecer diversos elogios ao camisa 7 e ainda falou sobre a dupla Éverton Ribeiro e Diego.

Éverton Ribeiro foi o grande nome do Flamengo contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"É um jogador com condições excepcionais, tem grande sensibilidade para jogar futebol. É muito coletivo, muito inteligente. Teve muita participação, foi muito alegre. Foi determinante no primeiro gol, com concepção técnica, e foi oportunista para acompanhar o cruzamento de Berrío (...) Eles (Diego e Éverton Ribeiro) podem jogar juntos, falei desde o primeiro dia. Eles se entendem, se buscam", completou.

Uma das surpresas para o jogo contra o Sport foi a presença de Alex Muralha no gol. Passando por má fase em campo e com a torcida, o goleiro não cometeu quaisquer falhas e teve seu nome gritado pelos rubro-negros em diversos momentos do confronto. Ao final da coletiva, Rueda elogiou a atuação de Muralha e agradeceu à torcida pelo apoio incondicional na Ilha do Urubu.

"É muito gratificante, porque Muralha vem trabalhando muito bem e hoje teve a chance de abraçar essa oportunidade (titularidade). (...) A torcida foi leal, fiel e determinante. Teve muito carinho com o time e Muralha. Estamos muito agradecidos por isso. Esperamos seguir nesse caminho para a felicidade de todos", finalizou o colombiano.

O Flamengo agora se volta para o confronto contra a Chapecoense. Na quarta-feira (20), o Rubro-Negro encara o Verdão do Oeste pela Copa Sul-Americana, às 19h15, na Ilha do Urubu. Quem vencer se classifica às quartas de final do torneio continental e encara Fluminense ou Liga de Quito (LDU).