Movimentação intensa, parceria com Diego e gol no fim: Éverton Ribeiro brilha diante do Sport

Jogador brilhou neste domingo e ajudou na vitória do Fla | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Cinco finalizações; um gol. Um total de 34 passes certos em 44 tentados. Bastante acionado em seu retorno ao time titular, Éverton Ribeiro brilhou e foi o melhor em campo na vitória por 2 a 0 do Flamengo diante do Sport neste domingo (17) na Ilha do Urubu.

Autor do segundo gol - já no final da etapa complementar, o camisa 7 começou a partida atuando aberto pela esquerda. Tendo Diego como meia central e Gabriel na ponta direita, Éverton Ribeiro teve liberdade para flutuar nos espaços vazios, confundindo a marcação adversária.

"O professor pediu para eu começar na esquerda para dar mais amplitude, mas me deixou livre. Se eu precisasse trocar (com Gabriel), trocaríamos. Fizemos isso no fim do primeiro tempo para dificultar a marcação e deu certo. Variamos bastante, creio que foi um grande jogo da nossa equipe", disse o jogador.

Exaltado por companheiros e por Rueda ao final do confronto, Éverton Ribeiro minimizou a atuação individual e tratou de elogiar todo o coletivo rubro-negro.

"Foi uma atuação boa da equipe inteira, intensos desde o início. Fizemos triangulações, atacamos, marcamos bem, isso facilitou tanto para mim quanto para o Diego. Nos entendemos bem no meio, conseguimos criar jogadas e saímos vencedores. Fomos merecedores (do resultado)", comentou, exaltando a parceria com Diego - ambos não começavam lado a lado no time titular desde a derrota para o Vitória, ainda sob o comando de Zé Ricardo.

Apesar da forte marcação, ER conseguiu se destacar e foi bastante acionado neste domingo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

"Quanto mais qualidade, melhor para todo mundo", completa Éverton Ribeiro

As atuações do camisa 7 pela ponta direita foram as responsáveis pelo status obtido pelo jogador no futebol brasileiro. No entanto, sua qualidade também o credita para atuar como um meia armador, o tradicional "camisa 10".

A situação supracitada parece ser de entendimento também de Reinaldo Rueda, que já o colocou nesta posição algumas vezes. "Quanto mais qualidade, melhor para todo mundo. Como o professor falou, tem certos jogos que dependendo da outra equipe precisa um pouco mais de profundidade. Às vezes terei que entrar por dentro, estaremos sempre a disposição para o melhor da equipe, que é o mais importante", justificou Éverton Ribeiro em relação às escolhas do treinador colombiano.

Finalizando, o camisa 7 tratou de citar a final da Copa do Brasil - competição em que não atua, também como justificativa para as opções de Rueda. Segundo ER, o comandante está tentando fazer a equipe entrosar o máximo possível para a grande decisão, que acontece no próximo dia 27.

"Sabemos que quando tivermos a oportunidade, temos que entrar bem, independente se jogar sempre ou não. Estamos a um passo de sermos campeões da Copa do Brasil, mas não posso jogar e o professor tem que entrosar o time que jogará a final. Entendemos, mas quero estar sempre ajudando o máximo possível, sempre que puder", encerrou Éverton Ribeiro.

Com a vitória diante do Sport, o Flamengo retornou ao G-4 de forma provisória, com 38 pontos. O rubro-negro volta a campo nesta quarta-feira (20) diante da Chapecoense, buscando vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. A partida acontece na Ilha do Urubu às 21h45 (o jogo de ida terminou em 0 a 0).