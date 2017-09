Artilheiro do Fla no ano, Guerrero alcança 20 gols na mesma temporada pela primeira vez

Guerrero comemora gol marcado aos 9' do primeiro tempo. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O peruano Paolo Guerrero atingiu uma marca importante para sua carreira no jogo deste domingo (17) ,na Ilha do Urubu, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou o primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, e chegou aos 20 gols em uma temporada pela primeira vez na carreira profissional.

O gol foi marcado aos nove minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro de Trauco, o goleiro Magrão deu rebote no meio do área e o centro-avante chegou para finalizar.

"A gente precisava desse jogo, jogando em casa, retomando essa confiança. Graças a Deus, conseguimos rapidamente o gol. Passamos perigo, mas estava tudo controlado. Graças a Deus conseguimos o segundo gol no finalzinho e matamos o jogo", falou o peruano na saída de campo.

A temporada 2017 é a melhor da carreira do atacante, que ultrapassou a marca de 18 gols do ano passado. Neste ano, jogou até o momento em 40 oportunidades e ainda pode disputar mais cinco jogos pela Copa Sul-Americana - caso chegue até as finais -, a finalíssima da Copa do Brasil e as 14 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro, totalizando 20 jogos.

Sobre as competições restantes, Guerrero tratou de enfatizar a necessidade do Flamengo buscar o título em todas elas. "Prioridades são Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Estamos pensando na final (diante do Cruzeiro). Temos uma 'espinha' de não ter vencido aqui (1 a 1 no Maracanã)", disse o atacante.

Outro assunto abordado por Paolo na saída de campo foi sobre Alex Muralha. Passando por momento turbulento, o goleiro contou com o apoio da torcida na Ilha, teve atuação segura e foi elogiado pelo atacante.

Muralha será o goleiro titular na final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro e Rueda está aproveitando as semanas que antecedem a final para dar ritmo ao camisa 38. "É um grande goleiro. A torcida abraçou. Dá tranquilidade não só para ele, mas para todo o elenco", finalizou o atacante.